Продажі електромобілів після піку в липні знижуються четвертий місяць поспіль.

Динаміка ринку електричних авто

У листопаді українці придбали понад 2,2 тисячі нових та вживаних електромобілів. Це на 33% більше, ніж у листопаді минулого року та на 12,6% менше, ніж у жовтні-2022.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій «електричок» в Україні протягом листопада та визначили топ моделей в трьох сегментах: імпорті вживаних, внутрішніх перепродажах та купівлі нових авто.

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Зважаючи на терористичні атаки Росії на українську критичну інфраструктуру та проблеми з постачанням електроенергії минулого місяця, такі показники можна вважати непоганими. Адже, попри усі ризики, українці продовжують купувати електричні авто.



Динаміка продажів електромобілів в Україні, листопад 2021 – листопад 2022

Більшість електромобілів у жовтні (55,5%, 1194 шт.) привезли вживаними з-за кордону. Оскільки парк електромобілів в Україні лише розвивається, більшість таких авто привозять з-за кордону. Через досить низьку купівельну спроможність українці обирають вживані машини. Додатковим бонусом електромобілів є їх безплатне розмитнення.

На внутрішньому ринку придбали 32% від загальної кількості проданих автомобілів з електричним двигуном (688 шт.).

Натомість частка продажів нових електроавто зростає уже четвертий місяць поспіль: у жовтні показник зафіксований на рівні 11,5% (282 шт.) від загальної кількості. Це лише на 5 авто менше у порівнянні з травнем, коли на фоні паливної кризи українці придбали найбільше нових електромобілів.

До речі з яких країн завозять електромобілі

ТОП найпопулярніших електромобілів на внутрішньому ринку

Уже традиційно лідером на внутрішніх перепродажів вживаних електромобілів залишається Nissan Leaf, який випереджає номер 2 рейтингу більш ніж удвічі: 186 угод купівлі-продажу у порівнянні з 79 Volkswagen ID.4.

На третє місце із четвертого піднявся електричний Volkswagen Golf (36 угод), а на четверту із сьомої сходинки — Honda M-NV (34 угоди). Замикає топ-5 компактний Renault Zoe (32 угоди).



Найпопулярніші моделі електромобілів на внутрішньому ринку, листопад 2022 року

ТОП імпортованих вживаних електромобілів

Лідером «свіжопригнаних» електромобілів залишається Nissal Leaf (246 шт). На друге місце піднялася Tesla Model 3 (129 шт), натомість Volkswagen ID.4 (111 шт), значну частину яких привозять з Китаю, опустився на третю сходинку.

Виходячи з динаміки, ця модель має усі шанси стати лідером імпорту «електричок» з-за кордону у майбутньому. Варто також зауважити, що значну частину цих моделей привозять з Китаю. На четверте місце із п’ятого піднявся Volkswagen E-Golf (80 шт.).

Уже традиційно значну частину імпортованих вживаних електромобілів складають машини 2022 року випуску (198 шт.), тобто фактично вони нові.



Найпопулярніші моделі вживаних імпортних електромобілів, листопад 2022 року

Топ нових електромобілів

Перше місце за підсумками жовтня утримує Volkswagen ID.4 (96 шт.). Друге місце, як і у вересні, посіла Honda M-NV (26 шт.), а третє — Hyundai Ioniq 5 (17 шт.). Четверту та п’яту позиції зайняли ще дві моделі цього німецького бренду: EQS (17 шт.) та EQC (14 шт.). Цікаво, що раніше популярні Тесла опустилися в середину рейтингу. Можливо, так українці відреагували на дивні висловлювання Ілона Маска про Україну.



Найпопулярніші нові електромобілі у листопаді 2022 року