Китай та США стали лідерами з поставок в Україну електромобілів

За три квартали в Україну було ввезено майже 11,4 тис. електромобілів, на $244,3 млн, повідомляє Укравтопром.

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З цієї кількості:

нових – 2,5 тис. шт. (загальною вартістю $57,4 млн);

вживаних – 8,9 тис. шт. (на $186,9 млн).

Найбільше нових акумуляторних електромобілів ввезли з Китаю – майже 2 тис. шт. На другому місці Німеччина – 193 шт.Третьою за обсягом поставок була Корея – 108 шт.

Вживані електромобілі частіше завозили з США (2,5 тис. шт.). Другий результат у КНР – 1,6 тис. шт. На третьому місці ФРН – 1,4 тис. шт.