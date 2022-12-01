Китай и США стали лидерами по поставкам в Украину электромобилей

За три квартала в Украину было ввезено около 11,4 тыс. электромобилей, на $244,3 млн, сообщает Укравтопром.

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Из этого количества:

новых – 2,5 тыс. шт. (общей стоимостью $57,4 млн);

б/у – 8,9 тыс. шт. (на $186,9 млн.).

Больше новых аккумуляторных электромобилей ввезли из Китая – почти 2 тыс. шт. На втором месте Германия – 193 шт. Третьей по объему поставок была Корея – 108 шт.

Подержанные электромобили чаще завозили из США (2,5 тыс. шт.). Второй результат в КНР – 1,6 тыс. шт. На третьем месте ФРГ – 1,4 тыс. шт.