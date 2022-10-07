Популярність електричних автомобілів в Україні продовжує зростати. Попит на такі машини більше ніж у довоєнні місяці.

У вересні український автопарк поповнили 1583 авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 77% більше ніж торік. У порівнянні з серпнем 2022р., попит на BEV збільшився на 6%, повідомляє Укравтопром.

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Основну масу зареєстрованих у вересні електромобілів склали легкові авто - 1492 шт. (нових – 278 шт., уживаних – 1214 шт.).

Примітно, що вкотре не змінюється лідерська п’ятірка BEV моделей на ринку України:

Nissan Leaf - 258 шт. Volkswagen ID.4 – 195 шт. Volkswagen е-Golf – 105 шт. Renault Zoe – 98 шт. Tesla Model 3 - 90 шт.

Електричних комерційних авто у минулому місяці було зареєстровано 91 шт. Першість знов у Renault Kangoo Z.E. (39 шт.).

Усього, за дев’ять місяців з початку року, свою першу реєстрацію в Україні пройшли 8,9 тис. од. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення, що майже у півтора раза більше, ніж за аналогічний період 2021 року.