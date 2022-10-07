Популярность электрических автомобилей в Украине продолжает расти. Спрос на такие машины больше, чем в довоенные месяцы.

В сентябре украинский автопарк пополнили 1583 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 77% больше, чем в прошлом году. По сравнению с августом 2022г., спрос на BEV увеличился на 6%, сообщает Укравтопром.

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Основную массу зарегистрированных в сентябре электромобилей составили легковые автомобили – 1492 шт. (новых – 278 шт., б/у – 1214 шт.).

Примечательно, что в очередной раз не меняется лидерская пятерка BEV моделей на рынке Украины:

Nissan Leaf – 258 шт. Volkswagen ID.4 – 195 шт. Volkswagen е-Golf – 105 шт. Renault Zoe – 98 шт. Tesla Model 3 – 90 шт.

Электрических коммерческих авто в прошлом месяце было зарегистрировано 91 шт. Первенство снова у Renault Kangoo ZE (39 шт.).

Всего за девять месяцев с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 8,9 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2021 года.