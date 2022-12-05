Ринок нових авто стабілізувався на мінімальному показнику у 3-3,5 тисячі нових автомобілів на місяць.

У листопаді українці придбали майже 3,2 тисячі нових легковиків. Це на 64,7% менше, ніж у листопаді минулого 2021 року та на 0,7% менше, ніж у вересні 2022 року. Враховуючи регулярні ракетні обстріли критичної енергетичної інфраструктури Росією і викликані ними перебої з енергопостачанням, такий показник можна вважати позитивним в існуючих умовах: загальному зниженні економічного рівня внаслідок війни, зміні курсів валют та зниженні купівельної спроможності.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів, визначили динаміку ринку та назвали 20 найпопулярніших нових легковиків листопада.

Також цікаво топ-20 вживаних легковиків листопада

Більшість нових легковиків у листопаді (88,2%, 2 785 штук) були імпортовані з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання, склала 11,8% (371 шт.). Це — найкращий показник продажів таких авто з початку повномасштабної війни.

Найбільше нових автомобілів у листопаді традиційно зареєстрували у Києві (928 шт.) та Київській області (436 шт.), а також Дніпропетровській (322 шт.), Львівській (202 шт.) та Одеській (181 шт.) областях.



Продажі нових легковиків за регіонами України, листопад 2022 року

Найменше нових машин вперше зареєстрували у Луганській, Донецькій, Херсонській, Миколаївській та Волинській областях. Цікаво, що Волинська область увійшла також до топ-5 областей, де найменше продали вживаних легковиків на внутрішньому ринку.

Найпопулярніші нові імпортні легковики

Найчастіше у листопаді, як і у жовтні, під час купівлі нового легковика українці обирали бренд Toyota (678 шт., 24,3%). На друге із третього місця піднявся Renault (324 шт., 11,6%).

Натомість KIA, котра минулого місяця займала друге місце, опустилася аж на 13 місце (48 шт., 1,7%). Третє місце посів Mercedes-Benz (+1 позиція, 227 шт., 8,2%), а четверту – Hyundai (+1 позиція, 216 шт., 7,8%). Замикає топ-5 бренд BMW, котрий піднявся із 7 місця (177 шт., 6,4%).



Найпопулярніші бренди у продажах нових імпортних легковиків, листопад 2022 року

У листопаді лідером продажів залишилася Toyota RAV-4, яких придбали 306 штук. На одну сходинку піднявся Renault Duster (278 шт.), зайнявши друге місце. Третім у рейтингу стала Toyota Land Cruiser Prado (+1 позиція, 181 шт.).

Четверту сходинку зайняла Suzuki Vitara, різко піднявшись із 17 місця (133 шт.). Замикає першу п'ятірку BMW X5 (+3 позиції, 110 шт.).

Тенденція вибору кросоверів та позашляховиків українцями не змінюється: як і минулого місяця, абсолютна більшість моделей серед нових авто листопада – саме такі. В топ-20 найпопулярніших нових легковиків лише три – класичні легкові авто.



Топ-20 найпопулярніших нових імпортних легковиків у листопаді 2022 року