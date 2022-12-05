Рынок новых легковых автомобилей стабилизировался на минимальном показателе в 3-3,5 тысяч новых автомобилей в месяц.

В ноябре украинцы приобрели почти 3,2 тысячи новых легковушек. Это на 64,7% меньше, чем в ноябре 2021 года и на 0,7% меньше, чем в сентябре 2022 года. Учитывая регулярные ракетные обстрелы критической энергетической инфраструктуры Россией и вызванные ими перебои с энергоснабжением, такой показатель можно считать положительным в существующих условиях: общем снижении экономического уровня в результате войны, изменении курсов валют и снижении покупательной способности.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств, определили динамику рынка и назвали 20 самых популярных новых легковушек ноября.

Также интересно топ-20 подержанных легковушек ноября

Большинство новых легковушек в ноябре (88,2%, 2785 штук) были импортированы из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки, составила 11,8% (371 шт.). Это лучший показатель продаж таких автомобилей с начала полномасштабной войны.

Больше новых автомобилей в ноябре традиционно зарегистрировали в Киеве (928 шт.) и Киевской области (436 шт.), а также Днепропетровской (322 шт.), Львовской (202 шт.) и Одесской (181 шт.) областях.



Продажа новых легковых автомобилей по регионам Украины, ноябрь 2022 года.

Меньше новых машин впервые зарегистрировали в Луганской, Донецкой, Херсонской, Николаевской и Волынской областях. Интересно, что Волынская область вошла также в топ-5 областей, где меньше всего продавали подержанные легковушки на внутреннем рынке.

Самые новые импортные легковушки

Чаще всего в ноябре, как и в октябре, при покупке новых легковушек украинцы выбирали бренд Toyota (678 шт., 24,3%). На второе с третьего места поднялся Renault (324 шт., 11,6%).

Зато KIA, в прошлом месяце занимавшая второе место, опустилась на 13 место (48 шт., 1,7%). Третье место занял Mercedes-Benz (+1 позиция, 227 шт., 8,2%), а четвертое – Hyundai (+1 позиция, 216 шт., 7,8%). Замыкает топ-5 бренд BMW, поднявшийся с 7 места (177 шт., 6,4%).



Самые популярные бренды в продажах новых импортных легковушек, ноябрь 2022 года

В ноябре лидером продаж осталась Toyota RAV-4, которых приобрели 306 штук. На одну строчку поднялся Renault Duster (278 шт.), заняв второе место. Третьим в рейтинге стала Toyota Land Cruiser Prado (+1 позиция, 181 шт.).

Четвертую строчку заняла Suzuki Vitara, резко поднявшись с 17 места (133 шт). Замыкает первую пятерку BMW X5 (+3 позиции, 110 шт.).

Тенденция выбора кроссоверов и внедорожников украинцами не меняется: как и в прошлом месяце, большинство моделей среди новых авто ноября – именно такие. В топ-20 самых популярных новых легковушек всего три – классические легковые авто.



Топ-20 самых популярных новых импортных легковушек в ноябре 2022 года