Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій легкових авто та визначили топ-20 найпопулярніших вживаних моделей, які купували в Україні у листопаді.

Найпопулярніші бренди на внутрішньому ринку

Лідером брендів легковиків, які купували на внутрішньому ринку, за підсумками листопада залишається Volkswagen. Українці уклали 8,6 тисячі угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,4% від загальної кількості. На другому місці традиційно знаходиться продукція російсько-радянського ВАЗу зі стабільною часткою 6,7%, 4,4 тис. угод.



Найпопулярніші бренди серед внутрішніх перепродажів вживаних авто, листопад 2022 року

Третє місце в рейтингу зайняв Renault (5,6%, 3,9 тис. шт.). Skoda піднялася на одну позицію та зайняла четверте місце з часткою 5,5% (3,6 тис.), а на п’ятому місці розмістилася Toyota із часткою 5,3% (3,7 тис. угод).

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Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх продажів у листопаді займає незмінний лідер українського авторинку Volkswagen Passat (2,5 тис. угод). Daewoo Lanos та його модифікації — спадок часів активного автомобілебудівництва в Україні — залишаються на другому місці (2,4 тис. угод.). Третє місце посіла Skoda Octavia (2,1 тис. угод), а четверте зайняв Volkswagen Golf (1,9 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,2 тис. угод).

Загалом перші 6 позицій повністю повторюють жовтневий рейтинг, а ось на сьоме місце з дев'ятого піднялася ВАЗ 2109 (вкупі з її модифікацією 21099, 1 тис. угод), а BMW 5 Series (936 угод) опустився на дві позиції донизу, на дев'яте місце. Суттєво опустилася Toyota Camry (855 угод) - з 8 на 14 місце, а Skoda Fabia (905 угод) піднялася з 10 на 8 місце. Вибув з рейтингу Renault Scenic, натомість з'явився Mitsubishi Lancer (609 шт.).

Загалом тенденція внутрішнього авторинку незмінна: більшість у двадцятці найпопулярніших моделей залишаються європейські моделі авто. З типово американських машин можна виділити лише Volkswagen Jetta, Hyundai Sonata (частина з яких приїхала також з Південної Кореї), а також деякі Volkswagen Passat, який донедавна виготовляли у США.



Топ-20 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку, листопад 2022 року