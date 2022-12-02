Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций легковых автомобилей и определили топ-20 самых популярных моделей, которые покупали в Украине в ноябре.

Самые популярные бренды на внутреннем рынке

Лидером брендов легковых автомобилей, которые покупали на внутреннем рынке, по итогам ноября остается Volkswagen. Украинцы заключили 8,6 тысяч сделок купли-продажи машин этой марки, что составляет 12,4% от общего количества. На втором месте традиционно находится продукция российско-советского ВАЗа со стабильной долей 6,7%, 4,4 тыс. сделок.



Самые популярные бренды среди внутренних перепродаж подержанных авто, ноябрь 2022 года

Третье место в рейтинге занял Renault (5,6%, 3,9 тыс. шт.). Skoda поднялась на одну позицию и заняла четвертое место с долей 5,5% (3,6 тыс.), а на пятом месте разместилась Toyota с долей 5,3% (3,7 тыс. сделок).

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Самые популярные модели на внутреннем рынке

Первое место среди внутренних продаж в ноябре занимает бессменный лидер украинского авторынка Volkswagen Passat (2,5 тыс. сделок). Daewoo Lanos и его модификации – наследие времен активного автомобилестроения в Украине – остаются на втором месте (2,4 тыс. сделок). Третье место заняла Skoda Octavia (2,1 тыс. сделок), а четвертое занял Volkswagen Golf (1,9 тыс. сделок). Замыкает первую пятерку Renault Megane (1,2 тыс. сделок).

В общей сложности первые 6 позиций полностью повторяют октябрьский рейтинг, а вот на седьмое место с девятого поднялась ВАЗ 2109 (вкупе с ее модификацией 21099, 1 тыс. сделок), а BMW 5 Series (936 сделок) опустился на две позиции вниз, на девятое место. Существенно опустилась Toyota Camry (855 сделок) – с 8 на 14 место, а Skoda Fabia (905 сделок) поднялась с 10 на 8 место. Выбыл из рейтинга Renault Scenic, а появился Mitsubishi Lancer (609 шт.).

В общем, тенденция внутреннего авторынка неизменна: большинство в двадцатке самых популярных моделей остаются европейские модели авто. Из типично американских машин можно выделить только Volkswagen Jetta, Hyundai Sonata (часть из которых приехала также из Южной Кореи), а также некоторые Volkswagen Passat, которые недавно производились в США.



Топ-20 самых популярных подержанных авто на внутреннем рынке, ноябрь 2022 года