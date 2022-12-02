Щоправда, більшість придбаних легковиків ввезли не з-за кордону, а купили на внутрішньому ринку.

Ринок поступово стабілізується. У листопаді українці придбали 84,8 тис. вживаних автомобілів. Це на 42,2% менше, ніж за аналогічний період минулого 2021 року та майже так само (на −0,1% менше), ніж у жовтні-2022.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстраційних операцій у листопаді 2022 року та визначили, що відбувається з продажами вживаних легковиків.

Також цікаво в листопаді українці купили всього 3 тисячі нових авто



Динаміка імпорту вживаних легковиків та внутрішніх перепродажів, листопад 2021 — листопад 2022

Частка внутрішніх перепродажів при цьому залишається стабільно високою: 81,5% за підсумками листопада. Імпорт авто з пробігом з-за кордону склав лише 18,5% від загальної кількості придбаних вживаних легковиків. Для порівняння, у листопаді 2021 року ці показники були зафіксовані на рівні 58,9% та 41,1% відповідно.

Таким чином, можна стверджувати, що український авторинок в сегменті продажів вживаних авто стабілізувався. І це — всупереч терористичним атакам росії на енергетичну інфраструктуру і перебої з електропостачанням. Якщо ж порівнювати з минулорічними показниками, активність на вторинному ринку зменшилася приблизно на 40%,

Загалом із початку 2022 року українці придбали на внутрішньому ринку 642,3 тис. легковиків, а з-за кордону привезли ще 388 тис. вживаних авто (більшість, понад 200 тисяч — під час періоду «нульового» розмитнення).

Внутрішні перепродажі

У листопаді нових власників отримали 69,1 тисячі вживаних авто на внутрішньому ринку. Такий показник виявився на −0,4% меншим за жовтень, та на −20% меншим за листопад-2022.



Укладені угоди купівлі-продажу вживаних легковиків на внутрішньому авторинку за регіонами, листопад 2022 року

Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку зафіксували у місті Києві: 8,1 тисячі. Разом із Київською областю, котра зайняла третє місце в рейтингу із показником 6,3 тисячі реєстрацій, вони складають 20,9% від загальної кількості проданих вживаних машин у листопаді.

До топ-5 найактивніших регіонів за внутрішніми перепродажами вживаних авто увійшли також Дніпропетровська (6,9 тис.), Одеська (5,5 тис.) та Львівська (5,1 тис.) області. Такий рейтинг уже звичайний для українського авторинку воєнного часу, тож можна констатувати, що продажі в регіонах також стабілізувалися.

Найменшу кількість угод уклали в регіонах, території яких тимчасово окуповані чи де ведуться активні бойові дії: Луганській (325 угод), Херсонській (325 угод), Донецькій (667 угод) та Миколаївській (1,4 тис. угод) областях. Уже традиційно до топ-5 областей із найменшою кількістю продажів вживаних авто увійшла Волинська область (лише 1,3 тис. угод). Більшість автомобілів на місцевому ринку займають «свіжопригнані» авто з-за кордону.

Також цікаво що купити замість VW Passat за $6-7 тисяч

Імпорт вживаних легковиків

Протягом листопада в Україні зареєстрували 15,7 тисячі вживаних легковиків, привезених з-за кордону. Це на 74% менше, ніж у листопаді-2021 та на 2,5% більше, ніж у жовтні-2022.

Отже, імпорт теж стабілізувався, і після скасування так званого «нульового» розмитнення, ринок вживаних авто з-за кордону можна оцінити в середньому у 15 тисяч вживаних авто щомісяця.



Перші реєстрації імпортних легковиків з пробігом за регіонами, листопад 2022 року

Уже традиційно найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (2 тис. шт.), в Києві (1,4 тис. шт.) та Київській області (1,1 тис. шт.), Рівненській (1 тис. шт.) та Вінницькій областях (1 тис. шт.).

Найменше «свіжопригнаних» авто поставили на облік у Донецькій (50 шт.), Луганській (99 шт.), Херсонській (137 шт.), Миколаївській (168 шт.) та Кіровоградській (260 шт.) областях.