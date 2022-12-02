Правда, большинство приобретенных легковушек ввезли не из-за границы, а купили на внутреннем рынке.

Рынок постепенно стабилизируется. В ноябре украинцы приобрели 84,8 тыс. подержанных автомобилей. Это на 42,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2021 года и почти так же (на -0,1% меньше), чем в октябре-2022.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистрационных операций в ноябре 2022 года и определили, что происходит с продажами подержанных легковушек.

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Динамика импорта подержанных легковых автомобилей и внутренних перепродаж, ноябрь 2021 — ноябрь 2022

Доля внутренних перепродаж при этом остается стабильно высокой: 81,5% по итогам ноября. Импорт авто с пробегом из-за границы составил лишь 18,5% от общего количества приобретенных подержанных легковушек. Для сравнения, в ноябре 2021 г. эти показатели были зафиксированы на уровне 58,9% и 41,1% соответственно.

Таким образом, можно утверждать, что украинский авторынок в сегменте продаж подержанных авто стабилизировался. И это вопреки террористическим атакам России на энергетическую инфраструктуру и перебои с электроснабжением. Если сравнивать с прошлогодними показателями, активность на вторичном рынке уменьшилась примерно на 40%.

В целом с начала 2022 года украинцы приобрели на внутреннем рынке 642,3 тыс. легковушек, а из-за границы привезли еще 388 тыс. подержанных авто (большинство, более 200 тысяч — в период «нулевой» растаможки).

Внутренние перепродажи

В ноябре новых владельцев получили 69,1 тысячи подержанных автомобилей на внутреннем рынке. Такой показатель оказался на 0,4% меньше октября, и на 20% меньше ноября-2022.



Заключенные соглашения купли-продажи подержанных легковушек на внутреннем авторынке по регионам, ноябрь 2022 года

Больше регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киеве: 8,1 тысячи. Вместе с Киевской областью, занявшей третье место в рейтинге с показателем 6,3 тысячи регистраций, они составляют 20,9% от общего количества проданных подержанных машин в ноябре.

В топ-5 самых активных регионов по внутренним перепродажам подержанных авто вошли также Днепропетровская (6,9 тыс.), Одесская (5,5 тыс.) и Львовская (5,1 тыс.) области. Такой рейтинг уже обычен для украинского авторынка военного времени, так что можно констатировать, что продажи в регионах также стабилизировались.

Наименьшее количество соглашений было заключено в регионах, территории которых временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия: Луганской (325 договоров), Херсонской (325), Донецкой (667) и Николаевской (1,4 тыс.) областях. Уже традиционно в топ-5 областей с наименьшим количеством продаж подержанных авто вошла Волынская область (только 1,3 тыс. сделок). Большинство автомобилей на местном рынке занимают «свежепригнанные» авто из-за границы.

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Импорт б/у легковушек

В ноябре в Украине зарегистрировали 15,7 тысячи подержанных легковушек, привезенных из-за границы. Это на 74% меньше, чем в ноябре-2021 и на 2,5% больше, чем в октябре-2022.

Итак, импорт тоже стабилизировался, и после отмены так называемого «нулевой» растаможки рынок подержанных авто из-за рубежа можно оценить в среднем в 15 тысяч подержанных авто ежемесячно.



Первые регистрации импортных легковых автомобилей с пробегом по регионам, ноябрь 2022 года

Уже традиционно наиболее активно регистрировали подержанные легковушки из-за границы на Львовщине (2 тыс. шт.), в Киеве (1,4 тыс. шт.) и Киевской области (1,1 тыс. шт.), Ровенской (1 тыс. шт.) и Винницкой областях (1 тыс. шт.).

Меньше всего «свежепригнанных» авто поставили на учет в Донецкой (50 шт.), Луганской (99 шт.), Херсонской (137 шт.), Николаевской (168 шт.) и Кировоградской (260 шт.) областях.