Топ-10 економічних гібридних авто, які пропонуються на українському ринку.
“Гібриди”, або легкові авто з гібридними силовими установками – це транспортні засоби з електричними та бензиновими (найчастіше) двигунами. Вони мають більший запас ходу у порівняні з електричними авто та більш економічні – порівняно з авто з ДВЗ.
Деякі з них, котрі належать до групи PHEV, ще й можуть заряджатися від зовнішнього джерела електроенергії, що дає їм кілька десятків кілометрів автономного ходу з живленням від батареї. Ще з бонусів – майже безшумний хід на малих швидкостях та коробка-«автомат».
Також цікаво що таке гібридне авто
Цього разу до підбірки потрапили 10 моделей «гібридів» усіх типів, котрі найширше представлені на AUTO.RIA. Під фото кожної моделі вказано інформацію про «стартові» та середні ціни на ринку.
Ford Fusion
Ціна, від - $10500, середня ціна - $14500
Toyota Camry
Ціна, від - $10000, середня ціна - $16300
Toyota Prius
Ціна, від - $7000, середня ціна - $12600
Chevrolet Volt
Ціна, від - $11500, середня ціна - $16100
Toyota RAV4
Ціна, від - $21000, середня ціна - $27500
Lexus RX
Ціна, від - $10500, середня ціна - $26500
Hyundai Sonata
Ціна, від - $8500, середня ціна - $10700
Ford C-Max
Ціна, від - $8600, середня ціна - $11700
KIA Optima
Ціна, від - $8500, середня ціна - $11100
Lexus ES
Ціна, від - $17000, середня ціна - $23700