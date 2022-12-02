Топ-10 економічних гібридних авто, які пропонуються на українському ринку.

“Гібриди”, або легкові авто з гібридними силовими установками – це транспортні засоби з електричними та бензиновими (найчастіше) двигунами. Вони мають більший запас ходу у порівняні з електричними авто та більш економічні – порівняно з авто з ДВЗ.

Деякі з них, котрі належать до групи PHEV, ще й можуть заряджатися від зовнішнього джерела електроенергії, що дає їм кілька десятків кілометрів автономного ходу з живленням від батареї. Ще з бонусів – майже безшумний хід на малих швидкостях та коробка-«автомат».

Також цікаво що таке гібридне авто

Цього разу до підбірки потрапили 10 моделей «гібридів» усіх типів, котрі найширше представлені на AUTO.RIA. Під фото кожної моделі вказано інформацію про «стартові» та середні ціни на ринку.

Ford Fusion

Ціна, від - $10500, середня ціна - $14500

Toyota Camry

Ціна, від - $10000, середня ціна - $16300

Toyota Prius

Ціна, від - $7000, середня ціна - $12600

Chevrolet Volt

Ціна, від - $11500, середня ціна - $16100

Toyota RAV4

Ціна, від - $21000, середня ціна - $27500

Lexus RX

Ціна, від - $10500, середня ціна - $26500

Hyundai Sonata

Ціна, від - $8500, середня ціна - $10700

Ford C-Max

Ціна, від - $8600, середня ціна - $11700

KIA Optima

Ціна, від - $8500, середня ціна - $11100

Lexus ES

Ціна, від - $17000, середня ціна - $23700