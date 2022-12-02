Топ-10 экономичных гибридных автомобилей, которые предлагаются на украинском рынке.
"Гибриды", или легковые автомобили с гибридными силовыми установками - это транспортные средства с электрическими и бензиновыми (чаще всего) двигателями. Они имеют больший запас хода по сравнению с электромобилями и более экономичны по сравнению с ДВС.
Некоторые из них, принадлежащие к группе PHEV, еще могут заряжаться от внешнего источника электроэнергии, что дает им несколько десятков километров автономного хода с питанием от батареи. Еще из бонусов – почти бесшумный ход на малых скоростях и коробка-автомат.
Также интересно , что такое гибридное авто.
На этот раз в подборку попали 10 моделей «гибридов» всех типов, наиболее широко представленных на AUTO.RIA. Под фото каждой модели указана информация о «стартовых» и средних ценах на рынке.
Форд Fusion
Цена, от - $10500, средняя цена - $14500
Toyota Camry
Цена, от - $10000, средняя цена - $16300
Toyota Prius
Цена, от - $7000, средняя цена - $12600
Шевроле Volt
Цена, от - $11500, средняя цена - $16100
Toyota RAV4
Цена, от - $21000, средняя цена - $27500
Lexus RX
Цена, от - $10500, средняя цена - $26500
Hyundai Sonata
Цена, от - $8500, средняя цена - $10700
Ford C-Max
Цена, от - $8600, средняя цена - $11700
KIA Optima
Цена, от - $8500, средняя цена - $11100
Lexus ES
Цена, от - $17000, средняя цена - $23700