Топ-10 экономичных гибридных автомобилей, которые предлагаются на украинском рынке.

"Гибриды", или легковые автомобили с гибридными силовыми установками - это транспортные средства с электрическими и бензиновыми (чаще всего) двигателями. Они имеют больший запас хода по сравнению с электромобилями и более экономичны по сравнению с ДВС.

Некоторые из них, принадлежащие к группе PHEV, еще могут заряжаться от внешнего источника электроэнергии, что дает им несколько десятков километров автономного хода с питанием от батареи. Еще из бонусов – почти бесшумный ход на малых скоростях и коробка-автомат.

Также интересно , что такое гибридное авто.

На этот раз в подборку попали 10 моделей «гибридов» всех типов, наиболее широко представленных на AUTO.RIA. Под фото каждой модели указана информация о «стартовых» и средних ценах на рынке.

Форд Fusion

Цена, от - $10500, средняя цена - $14500

Toyota Camry

Цена, от - $10000, средняя цена - $16300

Toyota Prius

Цена, от - $7000, средняя цена - $12600

Шевроле Volt

Цена, от - $11500, средняя цена - $16100

Toyota RAV4

Цена, от - $21000, средняя цена - $27500

Lexus RX

Цена, от - $10500, средняя цена - $26500

Hyundai Sonata

Цена, от - $8500, средняя цена - $10700

Ford C-Max

Цена, от - $8600, средняя цена - $11700

KIA Optima

Цена, от - $8500, средняя цена - $11100

Lexus ES

Цена, от - $17000, средняя цена - $23700