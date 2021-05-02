Кількість гібридних автомобілів на дорогах зростає щороку, але велика кількість споживачів все ще має про їхню сутність лише приблизну уяву. Авто24 спробує "на пальцях" роз’яснити головні речі про гібриди.

Автомобіль-гібрид – це автомобіль із силовою установкою, яка поєднує в собі джерело механічної енергії кількох типів. В Україні (та й у світі в цілому) у продажу є лише серійні гібридні автомобілі з поєднанням бензинового (іноді – дизельного) та електричного двигунів. Але між ними є відмінність: ДВЗ і електромотор можуть активовуватись по-різному.

Більшість сучасних гібридів побудовані на базі класичних авто, але є винятки – перш зе все, кілька поколінь Toyota Prius.

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Переваги і недоліки гібридів

Плюси Плавний рух на малій швидкості

Економія палива (у порівнянні з чистим ДВЗ)

Можливість руху на електротязі (не у всіх) Мінуси Висока ціна

Дороге обслуговування

Вимоги до якості сервісу Нагадаємо, що гібридні авто, грубо кажучи, створили як проміжний варіант на етапі переходу до електромобілів – до тих пір, поки тягові батареї не будуть вдосконалені до того моменту, що електротяга зможе приводити автомобіль без “підстраховки” звичайним бензиновим (дизельним) мотором.

Повний гібрид - FHEV (Full hybrids)

Це на сьогодні найбільш поширений в Україні гібридний автомобіль. Він має достатньо потужний ДВЗ і також самодостатній електропривід, які передають свою потужність не колеса або почергово, або одночасно. Важлива ознака того, що автомобіль має повноцінну гібридну силову установку, це його можливість бодай кілька кілометрів проїхати на одному лише електроприводі. Це значить, що машина має достатньо велику (великої ємності) тягову батарею та електродвигун з достатньою потужністю та системою охолодження.

Найтиповіший гібрид має потужний бензиновимй мотор і електропривід, який не лише допомагає ДВЗ при розгоні, а й може сам певний час приводити машину в дію

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Гібрид, що підзаряджається – PHEV (Plug-in Hybrid)

На нашу думку, це один з найкорисніших гібридів – така машина може кількадесят кілометрів рухатися як електромобіль. Тобто, зарядивши акумулятор за ніч удома, власник може доїхати вранці до роботи на електроприводі. І якщо є змога зарядити батарею і на роботі, то й додому він поїде на електротязі.

Певно, найбільш доцільний на сьогодні гібрид – типу PHEV (Plug-in), який має велику тягову батарею з можливістю підзарядження від електромережі

А вже для більш тривалих поїздок – на вікенд, на дачу, або, скажімо, до супермаркету, машина автоматично підключить ДВЗ, який почне підзаряджати батарею або приводити в дію колеса. З технічної точки зору гібрид PHEV (що підзаряджається), аналогічний повному гібриду FHEV, але PHEV коштує помітно дорожче – через батарею великої ємності.

Мікрогібрид Mild-Hybrid

Електропривід такого гібрида набагато простіший, ніж у інших типів. Однозначно основний двигун у нього – ДВЗ, а невеличкий електродвигун є допоміжним, електроніка активує його, коли потрібна велика віддача від силового агрегата – при розгонах, на обгоні тощо.

Найпростіші гібриди запасають у невеличку 48-вольтну батарею енергію, отриману від рекуперації під час гальмування, і витрачають її при розгонах

Тягова батарея у Mild-гібридів геть невелика, одного її заряду вистачає лише на кілька енергійних розгонів. Заряджається вона за рахунок рекуперації під час гальмування та взагалі уповільнення автомобіля. В Україні гібриди такого типу офіційно теж постачаються, наприклад, такими є Audi RS Q8 і Infiniti Q60.

Рекомендація Авто24

Якщо у вас є думка придбати гібридний автомобіль, радимо перш за все з’ясувати дві речі: для чого вам потрібен саме такий силовий агрегат і реальні можливості конкретної моделі, на яку ви поклали око. І лише потім приймати рішення щодо купівлі.

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