Продажи электромобилей после пика в июле снижаются четвертый месяц подряд.

Динамика рынка электрических авто

В ноябре украинцы приобрели более 2,2 тысяч новых и подержанных электромобилей. Это на 33% больше, чем в ноябре прошлого года, и на 12,6% меньше, чем в октябре-2022.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций «электричек» в Украине в течение ноября и определили топ моделей в трех сегментах: импорте подержанных, внутренних перепродажах и покупке новых авто.

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Учитывая террористические атаки России на украинскую критическую инфраструктуру и проблемы со снабжением электроэнергией в прошлом месяце, такие показатели можно считать неплохими. Ведь несмотря на все риски, украинцы продолжают покупать электроавтомобили.



Динамика продаж электромобилей в Украине, ноябрь 2021 – ноябрь 2022

Большинство электромобилей в октябре (55,5%, 1194 шт.) привезли подержанными из-за границы. Из-за достаточно низкой покупательной способности украинцы выбирают подержанные машины. Дополнительным бонусом электромобилей является их бесплатная растаможка.

На внутреннем рынке приобрели 32% общего количества проданных автомобилей с электрическим двигателем (688 шт.).

Доля продаж новых электроавтомобилей растет уже четвертый месяц подряд: в октябре показатель зафиксирован на уровне 11,5% (282 шт.) от общего количества. Это всего на 5 автомобилей меньше по сравнению с маем, когда на фоне топливного кризиса украинцы приобрели больше новых электромобилей.

Кстати из каких стран завозят электромобили

ТОП самых популярных электромобилей на внутреннем рынке

Уже традиционно лидером на внутренних перепродажах подержанных электромобилей остается Nissan Leaf, опережающий номер 2 рейтинга более чем вдвое: 186 сделок купли-продажи по сравнению с 79 Volkswagen ID.4.

На третье место с четвертого поднялся электрический Volkswagen Golf (36 сделок), а на четвертое с седьмой строчки — Honda M-NV (34 сделки). Замыкает топ-5 компактный Renault Zoe (32 сделки). Интересно, что ранее популярные “Теслы” опустились в середину рейтинга. Возможно так украинцы отреагировали на странные высказывания Илона Маска о Украине.



Самые популярные модели электромобилей на внутреннем рынке, ноябрь 2022 года

ТОП импортируемых подержанных электромобилей

Лидером "свежепригнанных" электромобилей остается Nissal Leaf (246 шт). На второе место поднялась Tesla Model 3 (129 шт), а Volkswagen ID.4 (111 шт), значительную часть которых привозят из Китая, опустился на третью строчку.

Исходя из динамики, эта модель имеет все шансы стать лидером импорта электричек из-за рубежа в будущем. Следует также отметить, что значительную часть этих моделей привозят из Китая. На четвертое место с пятого поднялся Volkswagen E-Golf (80 шт.).

Уже традиционно значительную часть импортируемых подержанных электромобилей составляют машины 2022 выпуска (198 шт.), то есть фактически они новые.



Самые популярные модели подержанных импортных электромобилей, ноябрь 2022 года

Топ новых электромобилей

Первое место по итогам октября удерживает Volkswagen ID.4 (96 шт.). Второе место, как и в сентябре, заняла Honda M-NV (26 шт.), а третье – Hyundai Ioniq 5 (17 шт.). Четвертую и пятую позиции заняли две модели этого немецкого бренда: EQS (17 шт.) и EQC (14 шт.).



Самые новые электромобили в ноябре 2022 года