Электромобиль – это достаточно значительный потребитель электроэнергии, а минимальное время для его зарядки переменным током составляет более 6-8 часов. Это даже при плановых отключениях делает полную зарядку электромобиля невозможной, ведь энергию включают каждые 4 часа.

Во время атаки 23 ноября был период, когда в Украине работали только 5% зарядных станций для электромобилей, остальные 95% были недоступны или выключены. То есть из 1700 станций одного из крупнейших операторов зарядной инфраструктуры ECOFACTOR Network 1500 были офлайн. Сейчас ситуация лучше – энергетики активно восстанавливают сеть и связь, сейчас уже работает около 1000 станций.

Также интересно спрос на электромобили снизился, но не критично

Интересно, что в этой компании наблюдается стабильный рост количества пользователей зарядных станций и регистраций в приложении ECOFACTOR Network. К концу ноября количество пользователей возросло до 51 тысячи, что уже на несколько тысяч больше, чем официально зарегистрированных владельцев электромобилей в Украине. Дело в том, что владельцы экологически чистых автомобилей регистрируются на нескольких сетях электростанций, к тому же приложения есть у членов семей и сотрудников, пользующихся электрокарами.



Владельцы электромобилей относятся к ситуации с пониманием, потому что давно привыкли к планированию своих поездок и зарядок. Несмотря на очереди, появившиеся во время энергетического кризиса 24 и 25 ноября, люди помогали друг другу, делились горячим чаем и полезными советами.

Несколько советов экономии и менеджмента в условиях нехватки электроэнергии:

Перевести электромобиль в режим Eco и чаще воспользоваться усиленной рекуперацией

Не разряжать батарею "в ноль", а поддерживать заряд на уровне 50-80%

Ставить автомобиль на зарядку, как только появляется возможность

Следить за графиками отключений электроэнергии по районам

Искать зарядную станцию, ориентируясь на приложение, показывающее, где есть энергия и связь

Запомнить адреса станций, где чаще всего подключена сеть

Купить RFID-карту для запуска зарядной станции без смартфона

Помните о том, что зарядка аккумулятора идет быстро до 80%, а остальные 20% будут закачиваться гораздо дольше

Не оставлять электромобили на станции надолго подключенными, чтобы освободить место для других.

Экологический транспорт всегда подразумевает альтернативные средства питания – солнце, ветер, биогаз, вода и превращение в электроэнергию сгорания угля, дров, бытовых или сельскохозяйственных отходов. Ими можно питать генераторы в ДВС, или превращать в энергию через паровые турбины. То есть вариантов получить электричество много.