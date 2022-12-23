Этот показатель растет каждый месяц, а по итогам 11 месяцев 2022 года вырос вдвое.

Китайская ассоциация легковых автомобилей сообщила, что розничные продажи автомобилей на новых источниках энергии (NEV) в Китае в ноябре продолжали расти. Об этом сообщает Информационное агентство Синьхуа.

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Розничные продажи легковых автомобилей на новых источниках энергии в Китае за ноябрь 2022 года составили около 598 тыс. единиц, что на 58,2% больше, чем в прошлом.

Ноябрьский показатель оказался на 7,8% выше, чем в прошлом месяце. В то же время октябре розничные продажи легковых автомобилей на новых источниках энергии составили около 556 тыс. единиц, что на 75,2% больше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

С января по ноябрь через розничные сети в стране было продано 5,03 млн единиц легковых автомобилей на новых источниках энергии, что на 100,1% больше, чем год назад. Для сравнения по итогам девяти месяцев 2022 года, весь китайский авторынок увеличился на 14,2% до 16 986 тыс. машин.