В Украине растет спрос на электромобили. Также растет доля продаж новых «электричек».

В декабре 2022 года украинский автопарк пополнили почти 1,6 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 66% больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.

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Доля новой техники из этого количества составила 21% против 17% в декабре 2021 года. Всего за весь 2022 год украинцы приобрели 13,6 тыс. авто, с нулевым уровнем выбросов или в полтора раза больше по сравнению с 2021 годом.

Кроме общего роста рынка электромобилей, произошел рост на нем доли новых машин. Если в 2021 году в регистрациях BEV доля новых авто составляла 14%, то по итогам прошлого года – 17 процентов.

Самым популярным легковым электромобилем остается Nissan Leaf.

ТОП-5 рынка легковых электромобилей: