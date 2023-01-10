В Украине растет спрос на электромобили. Также растет доля продаж новых «электричек».
В декабре 2022 года украинский автопарк пополнили почти 1,6 тыс. автомобилей на аккумуляторных источниках питания (BEV), что на 66% больше, чем годом ранее, сообщает Укравтопром.
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Доля новой техники из этого количества составила 21% против 17% в декабре 2021 года. Всего за весь 2022 год украинцы приобрели 13,6 тыс. авто, с нулевым уровнем выбросов или в полтора раза больше по сравнению с 2021 годом.
Кроме общего роста рынка электромобилей, произошел рост на нем доли новых машин. Если в 2021 году в регистрациях BEV доля новых авто составляла 14%, то по итогам прошлого года – 17 процентов.
Самым популярным легковым электромобилем остается Nissan Leaf.
ТОП-5 рынка легковых электромобилей:
- Nissan Leaf – 2349 шт.
- Volkswagen ID.4 – 1407 шт.
- Tesla Model 3 – 952 шт.
- Volkswagen e-Golf – 862 шт.
- Renault Zoe – 674 шт.