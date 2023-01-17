Глобальная продажа электромобилей существенно увеличилась в 2022 году, благодаря подъему спроса в Китае и Европе.

Доля электричек в общем объеме годовых продаж автомобилей приблизилась к 10%, говорят данные аналитических компаний LMC Automotive and EV-Volumes.com. Реализация полностью электрических машин, согласно этим данным, подскочила на 68% по сравнению с предыдущим годом до 7,8 млн ед.

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В Европе доля электромобилей в общем объеме продаж составила 11%, в Китае – 19%. На подключаемые электромобили, а также гибридные автомобили пришлось в общей сложности 20,3% продаж машин на европейском рынке в 2022 году.

Как сообщило Объединение германской автомобильной промышленности (VDA), автомобили с электрическим двигателем составили 25% всего производства машин в Германии в прошлом году. В декабре их продажи в ФРГ превысили реализацию автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

В целом мировая продажа машин в прошлом году сократилась на 1%, до 80,6 млн ед., свидетельствуют данные LMC. Они снизились на 8% в США и на 7% в Европе и выросли на 4% в Китае. Немецкий автоконцерн Volkswagen на прошлой неделе сообщил, что его продажи в прошлом году уменьшились на 7%, до 8,3 млн машин. При этом продажи электромобилей подскочили на 26%, до 572,1 тыс. ед.