Доля внутренних перепродаж на рынке подержанных авто в феврале составляет 83% от общего количества сделок купли-продажи подержанных машин. Причина – импорт б-у легковушек стал невыгодным.

По итогам второго месяца года продажи подержанных автомобилей в Украине стабилизировались: показатели почти повторяют результаты января. В феврале украинцы приобрели 77,5 тыс. подержанных автомобилей. Это на 21% меньше, чем за аналогичный период прошлого 2022 года и так же, как в январе-2023.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистрационных операций в феврале 2023 года и определили, что происходит с продажами подержанных легковушек.

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Доля импорта авто с пробегом из-за границы составила 17% от общего количества приобретенных подержанных легковушек. Для сравнения, в феврале 2022 г. этот показатель был зафиксирован на уровне 30,8%.

Динамика импорта подержанных легковых автомобилей и внутренних перепродаж, февраль 2022 — февраль 2023

Внутренние перепродажи

На внутреннем рынке в феврале украинцы заключили 64,4 тыс. сделок купли-продажи подержанных легковушек. Такой показатель оказался на 5,3% меньше февраля 2022 года, и на 0,8% меньше января-2023.

Больше регистрационных операций на внутреннем рынке зафиксировали в Киеве: 9,7 тысячи. Вместе с Киевской областью, занявшей третье место в рейтинге с показателем 6,6 тысячи регистраций, они составляют 21% от общего количества проданных подержанных машин в феврале.

В топ-5 самых активных регионов по внутренним перепродажам подержанных авто вошли также Днепропетровская (7,1 тыс.), Львовская (5,9 тыс.) и Одесская (5,5 тыс.) области. Такая картина полностью повторяет тенденции предыдущих месяцев.



Заключенные соглашения купли-продажи подержанных легковушек на внутреннем авторынке по регионам, февраль 2023 года

Наименьшее количество соглашений было заключено в регионах, территории которых временно оккупированы или где ведутся активные боевые действия: Луганской (330 соглашений), Херсонской (424 соглашения) и Донецкой (766 соглашений) областях. Также в топ-5 областей с наименьшим количеством продаж подержанных авто вошли Черниговская (1,6 тыс.) и Николаевская (1,4 тыс. соглашений) области.

Импорт б/у легковушек

Из-за границы в феврале 2023 года привезли 13,1 тыс. подержанных авто. Такой показатель на 56,5% меньше, чем в феврале-2022 и на 4,4% больше, чем в январе-2022.



Первые регистрации импортных легковых автомобилей с пробегом по регионам, февраль 2023 года

Уже традиционно активнее всего регистрировали подержанные легковушки из-за границы на Львовщине (1,6 тыс. шт.), в Киеве (1,1 тыс. шт.), Ровенской (918 шт.), Киевской (912 шт.) и Винницкой ( 878 шт.) областях.

Меньше всего «свежепригнанных» автомобилей поставили на учет в Донецкой (57 шт.), Луганской (57 шт.), Херсонской (89 шт.), Николаевской (181 шт.) и Запорожской (193 шт.) областях.