Украинец модернизировал салон Daewoo Lanos, используя запчасти от других автомобилей и современные компоненты мировых производителей электроники.

Внешне эта легковушка 2007 года выпуска выглядит как обычный Daewoo Lanos, но внутри похож на автомобиль премиальных брендов. Внешние отличия от «Ланоса» – только решетка радиатора и светодиодные фары.

Читайте также: Lanos теряет популярность среди украинцев

Умелец из Стрыя Львовской области намного больше переделал салон. В частности, он использовал руль от Mercedes Benz W205 и сиденье Alfa Romeo GT. Кроме того, в салоне было сделано огромное количество доработок, включая шумо- и виброизоляцию, установку качественной аудиосистемы, сигнализацию, подсветку и другое оборудование.

Смотрите фото тюнинга Daewoo Lanos: