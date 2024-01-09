Нову розробку компанія BMW показала на Міжнародній виставці електроніки CES 2024. Зовсім скоро пасажири чи водії BMW в очікування зарядки зможуть грати в відеоігри за допомогою інтегрованих джойстиків і дивитися телебачення в прямому ефірі.

Розроблена система тепер дозволяє користувачам транслювати телевізійні програми в прямому ефірі та отримувати доступ до контенту за запитом на головний екран мультимедіа. Також одразу декілька користувачів зможуть одночасно грати у різноманітні ігри та використовувати окуляри віртуальної реальності.

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Вперше це нововведення показали на BMW 5-ї серії. Як заявили в BMW Autogroup, система буде розповсюджена на різні моделі брендів BMW та Mini. Наразі вона доступна у 8 країнах світу, однак, очікується, що невдовзі стане доступною у більшості країн Європи.

Бездротові контролери-джойстики розроблені для останньої операційної системи BMW 9.0, яка буде випущена пізніше цього року, а ігри відображатимуться на мультимедійному екрані, як окремі додатки (аналогічно з тим, як це працює в сучасних смартфонах).

Система працює завдяки додатку AirConsole, а користувачі зможуть завантажувати будь-які ігри з запропонованих в BMW ConnectedDrive Store. Через міркування безпеки, функції ігор та телебачення можна буде використовувати лише тоді, коли автомобіль стоїть.

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Проте, найбільш несподіваною інновацією стали окуляри віртуальної реальності. Спочатку може здатись, що вони призначені виключно для пасажирів, і аж ніяк не для водія, проте це зовсім не так. Навпаки, розроблені спільно з Meta's Reality Labs і Xreal, окуляри Xreal Air2 використовуються для накладення інформації в поле зору водія, фактично слугуючи більш розширеним проєкційним дисплеєм.

Схожі голографічні анімації будуть доступні водієві BMW з окулярами Xreal Air2

В окулярах може відображатись майже будь-яка інформація: навігаційні напрямки, попередження про небезпеку, розважальний вміст, інформація про зарядні станції або функції допомоги при паркуванні.

BMW також продемонструвала свого оновленого голосового помічника, який працює в поєднанні з великою мовною моделлю Alexa (LLM) Amazon. Подібну технологію, з використанням штучного інтелекту ChatGPT вже запровадив Volkswagen.

Технологія призначена для майбутніх серійних автомобілів і надає додаткові функції інтелектуальному персональному помічнику BMW, що дозволить йому швидше та плавніше обробляти голосові команди та запитання.

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BMW ще не підтвердила, коли буде доступний її новий голосовий помічник з підтримкою LLM, але існуючу систему (яка працює з обмеженою функціональністю штучного інтелекту) вдосконалять в автомобілях з операційною системою 9.0 у 2024 році.

Компанія також продемонструвала нову технологію автономного водіння. Розроблена у партнерстві з Valeo, вона включає функцію автоматизованого паркування автомобіля, яка дозволяє водієві залишити авто у визначеній точці висадки. З цього моменту BMW самостійно шукає вільне місце для паркування та паркується.