Компанія Volkswagen інтегрувала штучний інтелект в голосовий асистент. В компанії заявили, що ця функція стане базовою для більшості автомобілів бренду.

Volkswagen нещодавно представив новинку на провідній світовій виставці електроніки CES 2024, що проходить з 9 по 12 січня. ChatGPT використовується в інформаційно-розважальній системі останнього покоління IDA в моделях лінійки ID, таких як: ID.7, ID.4, ID.5, ID.3; а також в нових Tiguan, Passat, та Golf.

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Очікується, що клієнти матимуть доступ до бази даних штучного інтелекту, що значно розширить функціонал системи. Якщо звичайний помічник IDA раніше можна було використовувати для керування мультимедіа, навігацією та кондиціонером, то в майбутньому штучний інтелект надасть додаткові опції з налаштування, наприклад, додаткові відомості про стан автомобіля.

Для того, щоб активувати ChatGPT, власнику авто не потрібно буде встановлювати додаткові оновлення чи додатки - достатньо лише буде промовити «Hello IDA» або натиснути кнопку на кермі. Перейматись через можливу крадіжку ваших персональних даних не варто, адже система автоматично видалятиме всі питання одразу після того, як голосовий асистент їх виконає.

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Нейромережа інтегрована в голосовий асистент, і буде використовуватись в залежності від складності поставленого завдання. Це створено для того, щоб дозволити IDA надавати точні та релевантні відповіді майже на всі запити, які тільки можна уявити, забезпечуючи простоту використання для водіїв.

«Volkswagen завжди демократизував технології та робив їх доступними для багатьох. Це просто вкорінено в нашій ДНК. У результаті ми стали першим серійним виробником, який зробив цю інноваційну технологію стандартною функцією в автомобілях від компактного сегмента і вище. Дякуємо завдяки повній інтеграції ChatGPT і тісній співпраці з нашим партнером Cerence, ми пропонуємо нашим водіям додаткову цінність і прямий доступ до дослідницького інструменту на основі штучного інтелекту. Це також підкреслює інноваційну силу наших нових продуктів», — говорить Кай Грюніц, член правління марки Volkswagen з технічного розвитку.



Volkswagen стане першим серійним виробником, який запропонує Chat GPT як стандартну функцію з другого кварталу 2024 року в багатьох серійних автомобілях.