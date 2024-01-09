Компания Volkswagen интегрировала искусственный интеллект в голосовой ассистент. В компании заявили, что эта функция станет базовой для большинства автомобилей бренда.

Volkswagen недавно представил новинку на ведущей мировой выставке электроники CES 2024, проходящей с 9 по 12 января. ChatGPT используется в информационно-развлекательной системе последнего поколения IDA в моделях линейки ID, таких, как: ID.7, ID.4, ID.5, ID.3; а также в новых Tiguan, Passat, и Golf.

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Ожидается, что клиенты будут иметь доступ к базе данных искусственного интеллекта, что значительно расширит функционал системы. Если обычный помощник IDA ранее можно было использовать для управления мультимедиа, навигацией и кондиционером, то в будущем искусственный интеллект предоставит дополнительные опции по настройке, например, дополнительные сведения о состоянии автомобиля.

Для того чтобы активировать ChatGPT, владельцу авто не нужно будет устанавливать дополнительные обновления или приложения - достаточно лишь будет сказать "Hello IDA" или нажать кнопку на руле. Переживать из-за возможной кражи ваших персональных данных не стоит, ведь система автоматически будет удалять все вопросы сразу после того, как голосовой ассистент их выполнит.

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Нейросеть интегрирована в голосовой ассистент, и будет использоваться в зависимости от сложности поставленной задачи. Это создано для того, чтобы позволить IDA предоставлять точные и релевантные ответы почти на все запросы, которые только можно представить, обеспечивая простоту использования для водителей.

"Volkswagen всегда демократизировал технологии и делал их доступными для многих. Это просто укоренилось в нашей ДНК. В результате мы стали первым серийным производителем, который сделал эту инновационную технологию стандартной функцией в автомобилях от компактного сегмента и выше. Благодарим благодаря полной интеграции ChatGPT и тесному сотрудничеству с нашим партнером Cerence, мы предлагаем нашим водителям дополнительную ценность и прямой доступ к исследовательскому инструменту на основе искусственного интеллекта. Это также подчеркивает инновационную силу наших новых продуктов", — говорит Кай Грюниц, член правления марки Volkswagen по техническому развитию.



Volkswagen станет первым серийным производителем, который предложит Chat GPT как стандартную функцию со второго квартала 2024 года во многих серийных автомобилях.