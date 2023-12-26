Когда в 2015 году Volkswagen оказался в центре экологического скандала "Дизельгейт", многие думали, что ему будет трудно восстановиться. После кадровых изменений в руководстве, компания выбрала курс на электрификацию собственных авто, с грандиозным планом превратить Volkswagen в крупнейшего производителя электромобилей в мире.

До 2020 года компания сохраняла место в тройке крупнейших автопроизводителей планеты, однако из-за амбициозного плана электрификации Volkswagen оказался в затруднительном положении, и недавно объявленных мер по сокращению расходов может быть недостаточно, чтобы спасти его.

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Великолепный план электрификации, который был плохо выполнен

Грандиозный план превратить компанию в крупнейшего производителя электромобилей в мире был запущен в 2018 году, когда генеральным директором Volkswagen стал Герберт Дисс. Именно под его руководством была разработана платформа Volkswagen Group MEB для совершенно нового семейства электромобилей бренда.

План заключался в том, чтобы к 2030 году медленно заменить все автомобили с ДВС на электрические эквиваленты. Volkswagen также объявил о новой линейке ID – суббренд для своих электромобилей, чтобы лучше отличать их от аналогов с ДВС. В долгосрочной стратегии VW конечной целью было превзойти Tesla, как мирового лидера электромобилей. Однако, реализовать этот план компании до сих пор не удается.

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Невозможность реализации этих планов произошла не из-за новосозданной платформы, и даже не из-за радикального управления самого Герберта Дисса, решения которого часто возмущали других членов правления Volkswagen Group. Основной причиной провала электромобилей VW ID стало их программное обеспечение.

Tesla использует программное обеспечение, чтобы сделать свои транспортные средства буквально "самыми современными компьютерами" на колесах. Дисс и совет директоров компании Volkswagen Group решил отобрать лавры первенства у своих конкурентов.

Для этого была основана дочерняя компания Cariad. Она должна была заниматься разработкой и управлением программного обеспечения для полностью электрических транспортных средств, произведенных брендами Volkswagen Group. Однако Cariad стал самым большим провалом Volkswagen под руководством Дисса.

Cariad разработал программное обеспечение ID.3 и ID.4, которое до сих пор не соответствует требованиям современных электромобилей после четырех лет работы. Также неудача Cariad привела к задержке архитектуры группы Premium Platform Electric (PPE), с моделями Porsche Macan EV, Audi Q6 e-tron и Audi A6 e-tron. В конце концов, из-за своих провалов Дисс потерял свою должность в прошлом году, но это до сих пор не прекратило проблемы Volkswagen.

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Новое руководство пока жестко прекращает все проекты и планы, начатые еще при руководстве Герберта Дисса. В частности недавно был закрыт масштабный проект завода электромобилей в Вольфсбурге. Однако пауза, которую Оливер Блюм, ныне генеральный директор Volkswagen Group, наложил на планы по электромобилям, наносит компании ущерб.

Volkswagen Group также приостановила все разработки платформ, предназначенных для электромобилей. В частности, совершенно новая платформа SPP отошла на второй план. SSP - это усовершенствованная архитектура электромобилей, которая заменит имеющиеся платформы MEB и PPE и даст Volkswagen Group преимущество перед конкурентами, включая Tesla.

Однако из-за задержки разработки SPP, платформа MEB продолжит свое существование с незначительными усовершенствованиями, несмотря на то, что она уже устарела. Остановка планов усовершенствования собственных электромобилей в то время, когда другие производители автомобилей активизируют обновление архитектуры своих EV, рискует привести к тому, что Volkswagen просто проиграет конкуренцию.



Volkswagen ID.7 Китайские продажи разочаровывают

Первые признаки того, что автомобили ID не интересуют покупателей стали заметными после запуска флагманской электрической модели Volkswagen ID.7. После первых 72 часов после старта продаж, было получено всего 300 заказов на авто. ID.7 все еще использует устаревшую архитектуру Volkswagen MEB и имеет мало качеств, чтобы завлечь покупателей, которые больше впечатлены передовыми электромобилями, созданными BYD, Zeekr, NIO или Tesla.

Согласно данным китайского агентства потребительских исследований CarFans, потребителей пугает высокая цена ID.7. Разочаровывают не только продажи ID.7, потому что Volkswagen был вынужден также предложить большие скидки на модели ID.3 и ID.4, которые казалось бы имеют популярность на китайском рынке.

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Продажи электромобилей Volkswagen быстро теряют силу на всех основных рынках. На Китай приходится 40% мировых продаж Volkswagen, и потери на этом рынке является очень плохой новостью. Китай внедряет электромобили быстрее, чем любая другая страна на земле, кроме Норвегии. Однако сейчас на этом рынке доминируют Tesla и китайские автопроизводители. Volkswagen инвестировал в Xpeng Motors, чтобы оставаться актуальными, но этого может быть недостаточно.

Продажи электромобилей Volkswagen в Европе выглядят не намного лучше. Ранее в этом году генеральный директор бренда Volkswagen Томас Шефер объявил, что для спасения компании необходимо принять решительные меры. Несмотря на то, что Volkswagen признал наличие проблем, понадобилось почти полгода, пока не был объявлен план сокращения расходов.

Тотальная экономия

В соответствии с этим планом Volkswagen стремится сократить время разработки новых моделей с 50 до 36 месяцев, чтобы быстрее вводить их на рынок. Это позволит сэкономить компании Volkswagen более 1 миллиарда евро (1,1 миллиарда долларов) в год в течение следующих пяти лет. Также будет дополнительно усилено сокращение количества тестовых прототипов вдвое. Больше тестов будет смоделировано программным обеспечением, что сэкономит компании еще 400 миллионов евро в год.

Volkswagen также стремится сэкономить 320 миллионов евро в год путем сокращения поставщиков и еще 200 миллионов евро в результате сокращения времени производства.

Реорганизовав послепродажное обслуживание, Volkswagen также хочет получать более 250 миллионов евро в год. Все эти меры имеют целью сэкономить более 11 миллиардов долларов до 2026 года, с 4 миллиардов евро 4,4 миллиарда долларов только в 2024 году. План также предусматривает выборочные увольнения по всей компании, чтобы сократить численность персонала, если это будет признано необходимым.

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Хотя такие кардинальные меры помогут удержать компанию на плаву, нет никаких свидетельств того, что VW вернет себе звание самого масштабного автопроизводителя. Эти сокращения, наоборот, скорее всего, приведут к ухудшению транспортных средств, а также помешают разработке более совершенных электрических моделей. Поэтому наверняка, грандиозный план превратить компанию в крупнейшего производителя электромобилей в мире так и не будет выполнен.