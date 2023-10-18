Минимальная цена на Volkswagen ID.7 в Китае – от 24 300 евро. В Германии – от 57 тысяч евро.

Самый большой электрический седан под брендом Volkswagen с индексом ID.7 уже доступен в автосалонах Европы, однако на китайском рынке начнет продаваться с ноября этого года.

Конечно, он будет выпускаться на местном заводе СП FAW-Volkswagen – одном из тех, на которые делают популярный в Украине VW ID.4.

Напомним, что в Китае цена VW ID.4 снизилась до 20 тысяч долларов

Дилеры Volkswagen в Поднебесной уже объявили цены – в пересчете с местной валюты машина обойдется от 24 300 до 33 000 евро. Для примера, в Германии, где модель уже поступила на рынок, стоимость стартует от 56 995 евро.

Правда, по характеристикам китайский VW ID.7 будет несколько отличаться от немецкого. Первоначальная комплектация в Китае получила электромотор старого поколения на 210 сил, тогда как в Европе флагман имеет 286-сильный двигатель нового поколения. Батарея в обоих случаях одинакова – емкостью 77 кВт*ч.

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Более низкая цена в Китае – следствие нескольких факторов. Ведь в КНР есть субсидии для производителей электромобилей. Кроме того, компании получают выгоды от льгот в цепочке создания конечной стоимости – экономятся на аккумуляторах, ПО и т.д.

В результате конкуренция производителей электрокаров в Китае намного выше, чем в Европе и США. Потому и цены постоянно снижаются.

Наконец, в Китае дешевле рабочая сила (работник в Китае зарабатывает втрое меньше, чем работник автомобильной промышленности в Европе).

Тем временем в Германии Volkswagen ID.7 уже успел стать автомобилем 2024 года в Германии. Жюри, в которое входит 26 автомобильных журналистов из разных изданий, отметило поразительный запас хода электрического седана – 700 км. Такой пробег ему обеспечивает опционная 85-киловатт-часовая батарея.

Напомним, какие электроавтомобили можно купить в Украине по цене до 30 тысяч долларов.