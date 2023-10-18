Мінімальна ціна на Volkswagen ID.7 у Китаї - від 24 300 євро. В Німеччині - від 57 тисяч євро.

Найбільший електричний седан під брендом Volkswagen з індексом ID.7 вже доступний в автосалонах Європи, однак на китайському ринку почне продаватися з листопада цього року. Звісно, він буде випускатись на місцевому заводі СП FAW-Volkswagen – одному з тих, на який роблять популярний в Україні VW ID.4.

Нагадаємо, що в Китаї ціна VW ID.4 знизилась до 20 тисяч доларів

Дилери Volkswagen в Піднебесній вже оголосили ціни – у перерахунку з місцевої валюти машина коштуватиме від 24 300 до 33 000 євро. Для порівняння: у Німеччині, де модель вже надійшла на ринок, ціна стартує від 56 995 євро.

Щоправда, за характеристиками китайський VW ID.7 буде дещо відрізнятись від німецького. Початкова комплектація в Китаї отримала електромотор старого покоління на 210 сил, тоді як у Європі флагман має 286-сильний двигун нового покоління. Батарея в обох випадках однакова – ємністю 77 кВт*год.

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Більш низька ціна в Китаї – наслідок кількох чинників. Адже в КНР існують субсидії для виробників електромобілів. Окрім того, компанії отримують вигоди від пільг у ланцюжку створення кінцевої вартості – заощаджуються на акумуляторах, ПЗ та ін.

Внаслідок цього конкуренція виробників електрокарів у Китаї набагато вища, ніж у Європі та США. Тому й ціни постійно знижуються.

Нарешті, в Китаї дешевше робоча сила (працівник у Китаї заробляє втричі менше, ніж працівник автомобільної промисловості в Європі).

А тим часом у Німеччині Volkswagen ID.7 вже встиг стати автомобілем 2024 року у Німеччині. Журі, до якого входить 26 автомобільних журналістів із різних видань, відзначило вражаючий запас ходу електричного седана – 700 км. Такий пробіг йому забезпечує опційна 85-кіловат-годинна батарея.

Нагадаємо, які електроавто можна купити в Україні за ціною до 30 тисяч доларів.