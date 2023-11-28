Volkswagen готовит ультрадешевые электромобили для конкуренции в Китае. Немецкий концерн хочет улучшить свои позиции на авторынке КНР.

Volkswagen готовит ультрадешевые электромобили для конкуренции в Китае. Босс автогиганта Ральф Брандштеттер заявил журналистам, что в разработке находится новая платформа для электрокаров начального уровня. Целевой показатель - "батарейный" автомобиль со стартовой ценой 140 тысяч юаней (19,6 тысяч долларов). Семейство бюджетных электрокаров будет состоять из четырех моделей, собирать их станут китайские заводы FAW-VW и SAIC-VW.

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Босс Volkswagen признал, что в Китае очень чувствительны к ценам, и немецкому концерну пришлось оптимизировать расходы. Чтобы уменьшить себестоимость 5на новой архитектуре A Main Platform, разработчикам пришлось перейти на китайские комплектующие. Например, закупка экранов виртуальной панели приборов у локального поставщика позволила сократить расходы на 37%.

Основой новой платформы послужит знакомая "тележка" MEB образца 2019 года. Первый электромобиль на архитектуре A Main Platform должен быть готов в 2026 году. Стартовая цена 140 тысяч юаней (менее 20 тысяч долларов) очень конкурентная: на других рынках тот же Volkswagen считает дешевым электрокаром модели с начальной ценой 35 тысяч долларов.

В 2022 году Volkswagen уступил абсолютное лидерство в Китае местному автопроизводителю BYD. Спрос на электрокары линейки ID оказался ниже ожидаемого: локальный бестселлер ID.3 занял лишь 22 место на внутреннем рынке КНР, и только после значительного снижения цен ежемесячные продажи достигли отметки 10 тысяч штук.