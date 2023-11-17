"Электричка" от Volkswagen стоимостью менее 22 000 долларов может появиться после 2025 года.

Небольшой и дешевый электромобиль Volkswagen, предположительно стоящий менее 22 000 долларов, может стать реальностью ко второй половине десятилетия, заявил вчера на конференции генеральный директор немецкой автомобильной группы Оливер Блюме, цитируемый Reuters.

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На сегодняшний день Volkswagen еще не принял решение о производстве того, что считается духовным преемником e-up!. Но Блюм убежден, что компания сможет добиться этого после 2025 года.

Учитывая это, кажется, что VW отстанет от своих основных конкурентов в Европе в гонке дешевых электромобилей. Renault только что объявила о возрождении своего культового Twingo в виде четырехдверного городского электромобиля, стоимость которого будет ниже 22 000 долларов, когда поставки начнутся в 2026 году. Stellantis, владеющая несколькими европейскими брендами, также хочет попасть в сегмент дешевых электромобилей с помощью китайского производителя Leapmotor, предлагающего компактную электричку в Китае за 10 900 долларов США.

Есть также Dacia Spring китайского производства и недавно выпущенный европейский Citroen e-C3, но эти два превышают психологический порог в 20 000 евро без учета льгот. Более дешевые Citroen Ami/Opel Rocks-E/Fiat Topolino crew также можно добавить в этот список, но они считаются квадроциклом и имеют места только для двух человек.

Volkswagen также намерена выпустить серийную версию ID стоимостью до 27 000 долларов. 2all хэтчбек к 2025 году, который, как сообщается, будет иметь запас хода 450 километров и сможет заряжаться от 10 до 80 процентов примерно за 20 минут. Однако дебют Renault 5 и Renault 4 такого же размера намечен на 2024 и 2025 годы соответственно, что заставит VW догонять других игроков рынка.

Основным препятствием для снижения затрат на электромобили остается цена аккумуляторов. Но VW говорит, что работает над унифицированным аккумуляторным элементом, который сократит расходы вдвое, позволяя выводить на рынок более дешевые автомобили.

"Мы несем ответственность за вывод на рынок правильных продуктов по правильной цене", — сказал Блюм. «После того, как электромобили охватили первых потребителей, теперь нам нужно убедить потребителей в этой технологии, у которых нет возможности установить зарядную станцию дома».