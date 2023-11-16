Renault Twingo нового покоління схожий на персонажа мультфільму. З переходом у четверте покоління модель перетвориться на п'ятидверний хетчбек із «мультяшним» дизайном.

Компанія представила провісника Twingo четвертого покоління: це п'ятидверний хетчбек з «мультяшним» дизайном — півкола ходових вогнів надають йому подібності до персонажа мультфільму і одночасно відсилають до однойменної моделі 90-х років минулого століття. Шоу-кар демонструє відразу кілька незвичайних рішень: у нього круглі ручки дверей і винесений на капот трисекційний індикатор, який показує рівень заряду батареї.

Читайте також: Крихітний хетчбек Renault Twingo отримав електроверсію ZE

Історія Renault Twingo почалася в 1992 році: свого дебютного року компактний хетчбек розійшовся в Європі в кількості 200 тисяч екземплярів. Друге покоління вийшло на ринок у 2007 році, а третя генерація з'явилася вже у 2014-му, причому над нею Renault працювала спільно з Daimler. Тепер для моделі підтверджено четверте покоління — його варто чекати 2026 року. А поки Renault пропонує розглянути концепт майбутнього електричного сітікара.

Нова зимова шина Continental WinterContact TS 870 має покращене зчеплення на снігу, під час вологої погоди та відмінну керованість на сухих дорогах. Окрім того, ця модель у порівнянні з попередником забезпечує на 10% більший пробіг та двовідсоткове зниження опору коченню. Рекламна інформація

Очікується, що в основу нового Twingo ляже платформа AmpR Small (вона CMF-BEV), на якій базуватиметься і інший електричний хетчбек Renault - відроджений Renault 5, він повинен надійти в продаж наступного року. Про «четверте» Twingo також відомо, що він буде економно витрачати енергію: 10 кіловат-годин на 100 кілометрів. Жодних інших подробиць про електрокар компанія поки не наводить.