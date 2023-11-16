Renault Twingo нового поколения похож на персонажа мультфильма. С переходом в четвертое поколение модель превратится в пятидверный хэтчбек с «мультяшным» дизайном.

Компания представила предвестника Twingo четвертого поколения: это пятидверный хэтчбек с «мультяшным» дизайном – полукруги ходовых огней придают ему подобие персонажу мультфильма и одновременно отсылают к одноименной модели 90-х годов прошлого века. Шоу-кар показывает сразу несколько необычных решений: у него круглые ручки двери и вынесенный на капот трехсекционный индикатор, показывающий уровень заряда батареи.

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История Renault Twingo началась в 1992 году: в свой дебютный год компактный хэтчбек разошелся в Европе в количестве 200 тысяч экземпляров. Второе поколение вышло на рынок в 2007 году, а третье поколение появилось уже в 2014-м, причем над ним Renault работала совместно с Daimler. Теперь для модели подтверждено четвертое поколение – его стоит ждать в 2026 году. А пока Renault предлагает рассмотреть концепт будущего электрического ситикара.

Ожидается, что в основу нового Twingo ляжет платформа AmpR Small (она же CMF-BEV), на которой будет базироваться и другой электрический хэтчбек Renault – возрожденный Renault 5, он должен поступить в продажу в следующем году. О «четвертом» Twingo также известно, что он будет экономно тратить энергию: 10 киловатт-часов на 100 километров. Никаких других подробностей об электрокаре компания пока не приводит.