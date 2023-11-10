Volkswagen готовит бюджетный электрокар, который будет стоить менее 35 тысяч долларов. Новая модель может стать одним из самых доступных предложений в сегменте.

Как сообщает Reuters со ссылкой на старшего вице-президента американского представительства Volkswagen Рейнхарда Фишера, новая модель появится на рынке США через два-три года и будет стоить "дешевле 35 тысяч долларов". Чтобы удержать цену на указанном уровне, компания рассчитывает на правительственные льготы, возложенные на автомобили с определенной долей локализации.

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По словам Фишера, на американском рынке растет конкуренция в зеленом сегменте, и для того чтобы укрепить свои позиции, Volkswagen нужно предложить модель, доступную массовому покупателю. Локальная сборка и причитающиеся за нее льготы позволят снизить цену машины на 7,5 тысячи долларов.

Производство новой модели организуют на одном из заводов Volkswagen в США или Мексике – первый находится в Чаттануге (штат Теннесси), второй – в мексиканском Пуэбле. Аккумуляторы планируется выпускать на пока не построенном предприятии в Канаде.

Пока самым доступным электромобилем Volkswagen в США является ID.4, который стоит от 39 тысяч долларов. При этом младший хэтчбек ID.3 продается в Европе по 40 тысяч евро.

Весной этого года Volkswagen представил концептуального предсказателя «народной» модели ID.2all, серийное производство которой начнется в 2025 году. По словам Volkswagen, она обойдется до 25 тысяч евро.