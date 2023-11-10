Volkswagen готує бюджетний електрокар, який буде коштувати менш як 35 тисяч доларів. Нова модель може стати однією з найдоступніших пропозицій у сегменті.

Як повідомляє Reuters з посиланням на старшого віце-президента американського представництва Volkswagen Рейнхарда Фішера, нова модель з'явиться на ринку США через два-три роки і коштуватиме "дешевше 35 тисяч доларів". Щоб утримати ціну на зазначеному рівні, компанія розраховує на урядові пільги, покладені на автомобілі з певною часткою локалізації.

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За словами Фішера, на американському ринку зростає конкуренція в зеленому сегменті, і для того, щоб зміцнити свої позиції, Volkswagen потрібно запропонувати модель, доступну масовому покупцю. Локальна збірка та належні за неї пільги дозволять знизити ціну машини на 7,5 тисяч доларів.

Виробництво нової моделі організують на одному із заводів Volkswagen у США чи Мексиці – перший знаходиться у Чаттанузі (штат Теннессі), а другий – у мексиканському Пуеблі. Акумулятори планується випускати на поки що не побудованому підприємстві в Канаді.

Поки що найдоступнішим електромобілем Volkswagen у США є ID.4, який коштує від 39 тисяч доларів. При цьому молодший хетчбек ID.3 продається в Європі за 40 тисяч євро.

Навесні цього року Volkswagen представив концептуального провісника «народної» моделі ID.2all , серійне виробництво якої розпочнеться у 2025 році. За словами Volkswagen, вона коштуватиме до 25 тисяч євро.