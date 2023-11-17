«Електричка» від Volkswagen вартістю менше 22 000 доларів може з’явитися після 2025 року.

Невеликий і дешевий електромобіль Volkswagen, який імовірно коштуватиме менше 22 000 доларів, може стати реальністю до другої половини десятиліття, заявив вчора на конференції генеральний директор німецької автомобільної групи Олівер Блюме, цитований Reuters.

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На сьогоднішній день Volkswagen ще не прийняв рішення щодо виробництва того, що вважається духовним наступником e-Up! електричний міський автомобіль, але Блюм переконаний, що компанія зможе досягти цього після 2025 року.

Враховуючи це, схоже, що VW відстане від своїх основних конкурентів у Європі в гонці дешевих електромобілів. Renault щойно оголосила про відродження свого культового Twingo у вигляді чотиридверного міського електромобіля, вартість якого буде нижче 22 000 доларів, коли поставки почнуться в 2026 році. Stellantis, яка володіє декількома європейськими брендами, також хоче потрапити в сегмент дешевих електромобілів за допомогою китайського виробника Leapmotor, який пропонує компактну електричку в Китаї за 10 900 доларів США.

Є також Dacia Spring китайського виробництва та нещодавно випущений європейський Citroen e-C3, але ці два перевищують психологічний поріг у 20 000 євро без урахування стимулів. Дешевші Citroen Ami / Opel Rocks-E / Fiat Topolino crew також можна додати до цього списку, але вони вважаються квадроциклами і мають місця лише для двох осіб.

Volkswagen також має намір випустити серійну версію ID вартістю до 27 000 доларів. 2all хетчбек до 2025 року, який, як повідомляється, матиме запас ходу 450 кілометрів і зможе заряджатися від 10 відсотків до 80 відсотків приблизно за 20 хвилин. Однак дебют Renault 5 і Renault 4 такого ж розміру запланований на 2024 і 2025 роки відповідно, що змусить VW наздоганяти інших гравців ринку.

Основною перешкодою для зниження витрат на електромобілі є ціна акумуляторів. Але VW каже, що працює над уніфікованим акумуляторним елементом, який скоротить витрати вдвічі, дозволяючи виводити на ринок дешевші автомобілі.

«Ми несемо відповідальність за виведення на ринок правильних продуктів за правильною ціною», — сказав Блюм. «Після того, як електромобілі охопили перших споживачів, тепер нам потрібно переконати споживачів у цій технології, які не мають можливості встановити зарядну станцію вдома».