Volkswagen готує ультрадешеві електромобілі для конкуренції у Китаї. Німецький концерн хоче покращити свої позиції на авторинку КНР.

Volkswagen готує ультрадешеві електромобілі для конкуренції у Китаї. Бос автогіганта Ральф Брандштеттер заявив журналістам, що у розробці знаходиться нова платформа для електрокарів початкового рівня. Цільовий показник - «батарейний» автомобіль зі стартовою ціною 140 тисяч юанів (19,6 тисяч доларів). Сімейство бюджетних електрокарів складатиметься з чотирьох моделей, збирати їх стануть китайські заводи FAW-VW та SAIC-VW.

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Бос Volkswagen визнав, що в Китаї дуже чутливі до цін, і німецькому концерну довелося оптимізувати витрати. Щоб зменшити собівартість електромобілів на новій архітектурі A Main Platform, розробникам довелося перейти на китайські комплектуючі. Наприклад, закупівля екранів віртуальної панелі приладів у локального постачальника дозволила скоротити витрати на 37%.

Основою нової платформи послужить знайомий «візок» MEB зразка 2019 року. Перший електромобіль на архітектурі A Main Platform має бути готовим у 2026 році. Стартова ціна 140 тисяч юанів (менше 20 тисяч доларів) дуже конкурентна: на інших ринках той же Volkswagen вважає дешевим електрокаром моделі з початковою ціною 35 тисяч доларів.

У 2022 році Volkswagen поступився абсолютним лідерством в Китаї місцевому автовиробнику BYD. Попит на електрокари лінійки ID виявився нижчим за очікуване: локальний бестселер ID.3 зайняв лише 22 місце на внутрішньому ринку КНР, і тільки після значного зниження цін щомісячні продажі досягли позначки 10 тисяч штук.