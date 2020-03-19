Німецькому автоконцерну доведеться виплачувати штрафи протягом нинішнього та навіть у наступному році.

На данний час Volkswagen втратив через Дизельгейт 31,1 мільярда євро – ця сума включає штрафи та збитки, через повернуті машини. Протягом цього року німецький концерн виплатить ще 2,9 мільярда євро, а наступного – ще 1,2 мільярда.

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Сукупні збитки для Volkswagen AG, після погашення усіх штрафів, складуть 35 мільярдів євро. При цьому, нинішня ринкова капіталізація компанії складає 48,5 мільярдів євро, за данними Reuters.

Дизельний скандал або дизельгейт, розгорівся в 2015 році. Тоді з'ясувалося, що Volkswagen використовував спеціальні пристрої і програмне забезпечення для обходу тестів на вміст шкідливих викидів. Концерну довелося відкликати для ремонту і навіть викупити у власників 11 мільйонів автомобілів марок Volkswagen, Porsche, Audi і Seat з дизельними моторами EA189. Уряди різних країн один за одним почали судитись та накладати штрафи на виробника.

У зв’язку зі скандалом були заарештовані топ-менеджери концерну: керівник відділу розробок двигунів Porsche Йорг Кернер, колишній член правління Porsche Вольфганг Хац, голова Audi Руперт Штадлер, лідери Volkswagen Олівер Шмідт і Мартін Вінтеркорн.

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