Немецкому автоконцерну придется выплачивать штрафы в течение нынешнего и даже в следующем году.

В данное время Volkswagen потерял из-за дизельгейта 31,1 миллиарда евро – эта сумма включает штрафы и убытки из-за возвращенных машин. В течение этого года немецкий концерн выплатит еще 2,9 миллиарда евро, а в следующем – еще 1,2 миллиарда.

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Совокупные убытки Volkswagen AG, после погашения всех штрафов, составят 35 миллиардов евро. При этом нынешняя рыночная капитализация компании составляет 48,5 миллиардов евро, по данным Reuters.

Дизельный скандал или дизельгейт разгорелся в 2015 году. Тогда выяснилось, что Volkswagen использовал специальные устройства и программное обеспечение для обхода тестов на содержание вредных выбросов. Концерну пришлось отозвать для ремонта и даже выкупить у владельцев 11 миллионов автомобилей марок Volkswagen, Porsche, Audi и Seat с дизельными моторами EA189. Правительства разных стран один за другим стали судиться и налагать штрафы на производителя.

В связи со скандалом были арестованы топ-менеджеры концерна: руководитель отдела разработок двигателей Porsche Йорг Кернер, бывший член правления Porsche Вольфганг Хац, председатель Audi Руперт Штадлер, лидеры Volkswagen Оливер Шмидт и Мартин Винтеркорн.

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