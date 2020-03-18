Уже с мая этого года такими "ковшами" будут оснащать две модели марки.

Инновационные “печатные” кресла с мая 2020 года станут доступны для моделей Porsche 911 и 718. Покупатели смогут выбирать цвет и уровень жесткости сиденья.

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Методом 3D-печати изготавливается центральная часть кресел – подушка и спинка. Благодаря тому, что внешняя часть нового сиденья изготовлена из материала с большой перфорацией, сиденья имеют “естественную” вентиляцию.

Купить новые сиденья можно будет уже в мае 2020 года по программе Porsche Tequipment. Первыми ощутить все преимущества инновационных ковшей на собственной... спине смогут покупатели Porsche 911 и 718. Количество первой партии будет ограничено 40 креслами.

Фото: “печатные” кресла Porsche / Porsche

А уже с середины 2021 года новые сиденья-ковши смогут приобрести все желающие, воспользовавшись каталогом Porsche Exclusive Manufaktur.

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