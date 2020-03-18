Вже з травня цього року такими "ковшами" оснащуватимуть дві моделі марки.

Інноваційні “друковані” крісла з травня 2020 року стануть доступні для моделей Porsche 911 та 718. Покупці зможуть обирати колір та рівень жорсткості сидіння.

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Методом 3D-друку виготовляється центральна частина крісел – подушка і спинка. Завдяки тому, що зовнішня частина нового сидіння виготовлена ​​з матеріалу з великою перфорацією, сидіння мають “природню” вентиляцію.



Придбати нові сидіння можна буде вже в травні 2020 року за програмою Porsche Tequipment. Першими відчути усі переваги інноваційних ковшів на власній… спині зможуть покупці Porsche 911 і 718. Кількість першої партії буде обмежена 40 кріслами.

Фото: “друковані” крісла Porsche / Porsche



А вже з середини 2021 року нові сидіння-ковші зможуть придбати всі бажаючі, скориставшись каталогом Porsche Exclusive Manufaktur.

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