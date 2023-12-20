После старта продаж флагманский электрический седан бренда Volkswagen получил всего 300 заказов. Стоимость авто в Китае начинается от 237 700 юаней (33 200 долларов).

Совместное предприятие бренда Volkswagen FAW-VW официально запустило ID.7 Vizzion в Китае 15 декабря. Однако, за первые три дня продаж новым электрическим флагманом заинтересовалось лишь 300 покупателей. Об этом сообщает китайское агентство потребительских исследований CarFans.

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Как указано в отчете, только каждый двадцатый покупатель приобрел себе ID.7. Большинство опрашиваемых выбирают другую модель среди большой линейки электромобилей Volkswagen ID. Специалисты агентства считают, что основной причиной такого выбора является высокая цена за автомобиль, а также большое количество дорогих дополнительных опций.

По данным опроса, новый электроседан от Volkswagen не популярен среди семей, а основной долей покупателей (80-90%) являются мужчины, средний возраст которых составляет 40 лет. Также большинство покупателей рассматривали ID.7 как второе авто, потому что выбирали новый Volkswagen Passat.

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Интересно, что клиенты, которые намерены приобрести именно представителя линейки ID, выбирают для покупки доступные модели (самым популярным вариантом является ID.4), и даже не рассматривают ID.7 как возможную покупку.

Электрический седан предлагается в вариантах с одним и двумя двигателями. ID.7 питается от батареи емкостью 84,8 кВт-ч. Заднеприводная версия авто имеет запас хода до 640 км, а полноприводная - 570 км.

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Китай является важнейшим рынком для Volkswagen, на него приходится около 40% мировых продаж. Рыночные показатели свидетельствуют о том, что компания Volkswagen проигрывает своим прямым конкурентам. Другие модели известных брендов, например Tesla Model 3 или BYD Seal имеют преимущество перед ID.7 в Китае. В начале этого года Volkswagen отстает от BYD в продажах легковых автомобилей.