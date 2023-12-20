Після старту продажів флагманський електричний седан бренду Volkswagen отримав лише 300 замовлень. Вартість авто у Китаї починається від 237 700 юанів (33 200 доларів).

Спільне підприємство бренду Volkswagen FAW-VW офіційно запустило ID.7 Vizzion у Китаї 15 грудня. Проте, за перші три дні продажів новим електричним флагманом зацікавилось лише 300 покупців. Про це повідомляє китайська агенція споживчих досліджень CarFans.

Також цікаво: Volkswagen обіцяє "заряджений електроседан ID.7

Як вказано у звіті, лише кожен двадцятий покупець придбав собі ID.7. Більшість опитуваних обирають іншу модель серед великої лінійки електромобілів Volkswagen ID. Фахівці агенції вважають, що основною причиною такого вибору є висока ціна за автомобіль, а також велика кількість дорогих додаткових опцій.

За даними опитування, новий електроседан від Volkswagen не популярний серед сімей, а основною часткою покупців (80-90%) є чоловіки, середній вік яких становить 40 років. Також більшість покупців розглядали ID.7 як друге авто, тому що обирали новий Volkswagen Passat.

Читайте також: Стали відомі перші технічні подробиці про Volkswagen Passat 2024

Цікаво, що клієнти, які мають намір придбати саме представника лінійки ID, обирають для покупки доступніші моделі (найпопулярнішим варіантом є ID.4), і навіть не розглядають ID.7 як можливу покупку.

Електричний седан пропонується у варіантах з одним і двома двигунами. ID.7 живиться від батареї місткістю 84,8 кВт-год. Задньопривідна версія авто має запас ходу до 640 км, а повнопривідна - 570 км.

Читайте також: Volkswagen робить ставку на бюджетні електромобілі

Китай є найважливішим ринком для Volkswagen, на нього припадає близько 40% світових продажів. Ринкові показники свідчать про те, що компанія Volkswagen програє своїм прямим конкурентам. Інші моделі відомих брендів, наприклад Tesla Model 3 чи BYD Seal мають перевагу перед ID.7 у Китаї. На початку цього року Volkswagen відстає від BYD у продажах легкових автомобілів.