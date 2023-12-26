Коли у 2015 році Volkswagen опинився у центрі екологічного скандалу “Дизельгейт”, багато хто думав, що йому буде важко відновитись. Після кадрових змін в керівництві, компанія обрала курс на електрифікацію власних авто, з грандіозним планом перетворити Volkswagen на найбільшого виробника електромобілів у світі.

До 2020 року компанія зберігала місце в трійці найбільших автовиробників планети, однак через амбітний план електрифікації Volkswagen опинився у скрутному становищі, і нещодавно оголошених заходів щодо скорочення витрат може бути недостатньо, щоб врятувати його.

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Чудовий план електрифікації, який був погано виконаний

Грандіозний план перетворити компанію на найбільшого виробника електромобілів у світі був запущений у 2018 році, коли генеральним директором Volkswagen став Герберт Дісс. Саме під його керівництвом була розроблена платформа Volkswagen Group MEB для абсолютно нового сімейства електромобілів бренду.

План полягав у тому, щоб до 2030 року повільно замінити всі автомобілі з ДВС на електричні еквіваленти. Volkswagen також оголосив про нову лінійку ID – суббренд для своїх електромобілів, щоб краще відрізняти їх від аналогів з ДВЗ. У довгостроковій стратегії VW кінцевою метою було перевершити Tesla, як світового лідера електромобілів. Однак, реалізувати цей план компанії й досі не вдається.

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Неможливість реалізації цих планів сталась не через новостворену платформу, і навіть не через радикальне управління самого Герберта Дісса, рішення якого часто обурювали інших членів правління Volkswagen Group. Основною причиною провалу електромобілів VW ID стало їх програмне забезпечення.

Tesla використовує програмне забезпечення, щоб зробити свої транспортні засоби буквально “найсучаснішими комп’ютерами” на колесах. Дісс та рада директорів компанії Volkswagen Group вирішила відібрати лаври першості у своїх конкурентів.

Для цього було засновано дочірню компанію Cariad. Вона повинна була займатись розробкою та керуванням програмного забезпечення для повністю електричних транспортних засобів, вироблених брендами Volkswagen Group. Проте Cariad став найбільшим провалом Volkswagen під керівництвом Дісса.

Cariad розробив програмне забезпечення ID.3 та ID.4, яке досі не відповідає вимогам сучасних електромобілів після чотирьох років роботи. Також невдача Cariad призвела до затримки архітектури групи Premium Platform Electric (PPE), з моделями Porsche Macan EV, Audi Q6 e-tron і Audi A6 e-tron. Врешті-решт, через свої провали Дісс втратив свою посаду минулого року, але це і досі не припинило проблеми Volkswagen.

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Нове керівництво наразі жорстко припиняє всі проєкти та плани, розпочаті ще за керівництва Герберта Дісса. Зокрема нещодавно було закрито масштабний проєкт заводу електромобілів у Вольфсбурзі. Однак пауза, яку Олівер Блюм, нині генеральний директор Volkswagen Group, наклав на плани щодо електромобілів, завдає компанії шкоди.

Volkswagen Group також призупинила всі розробки платформ, призначених для електромобілів. Зокрема, абсолютно нова платформа SPP відійшла на другий план. SSP — це вдосконалена архітектура електромобілів, яка замінить наявні платформи MEB і PPE і дасть Volkswagen Group перевагу перед конкурентами, включаючи Tesla.

Проте через затримку розробки SPP, платформа MEB продовжить своє існування з незначними вдосконаленнями, попри те, що вона вже застаріла. Зупинення планів удосконалення власних електромобілів у той час, коли інші виробники автомобілів активізують оновлення архітектури своїх EV, ризикує призвести до того, що Volkswagen просто програє конкуренцію.



Volkswagen ID.7 Китайські продажі розчаровують

Перші ознаки того, що автомобілі ID не цікавлять покупців стали помітними після запуску флагманської електричної моделі Volkswagen ID.7. Після перших 72 годин після старту продажів, було отримано всього 300 замовлень на авто. ID.7 все ще використовує застарілу архітектуру Volkswagen MEB і має мало якостей, щоб заманити покупців, які більше вражені передовими електромобілями, створеними BYD, Zeekr, NIO або Tesla.

Згідно з даними китайського агентства споживчих досліджень CarFans, споживачів лякає висока ціна ID.7. Розчаровують не лише продажі ID.7, тому що Volkswagen був змушений також запропонувати великі знижки на моделі ID.3 та ID.4, які здавалося б мають популярність на китайському ринку.

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Продажі електромобілів Volkswagen швидко втрачають силу на всіх основних ринках. На Китай припадає 40% світових продажів Volkswagen, і втрати на цьому ринку є дуже поганою новиною. Китай впроваджує електромобілі швидше, ніж будь-яка інша країна на землі, крім Норвегії. Проте зараз на цьому ринку домінують Tesla та китайські автовиробники. Volkswagen інвестував у Xpeng Motors, щоб залишатися актуальними, але цього може бути недостатньо.

Продажі електромобілів Volkswagen у Європі виглядають не набагато краще. Раніше цього року генеральний директор бренду Volkswagen Томас Шефер оголосив, що для порятунку компанії необхідно вжити рішучих заходів. Попри те, що Volkswagen визнав наявність проблем, знадобилося майже пів року, поки не було оголошено план скорочення витрат.

Тотальне заощадження

Відповідно до цього плану Volkswagen прагне скоротити час розробки нових моделей з 50 до 36 місяців, щоб швидше вводити їх на ринок. Це дозволить заощадити компанії Volkswagen понад 1 мільярд євро (1,1 мільярда доларів) на рік протягом наступних п’яти років. Також буде додатково посилено скорочення кількості тестових прототипів вдвічі. Більше тестів буде змодельовано програмним забезпеченням, що заощадить компанії ще 400 мільйонів євро на рік.

Volkswagen також прагне заощадити 320 мільйонів євро на рік шляхом скорочення постачальників і ще 200 мільйонів євро внаслідок скорочення часу виробництва.

Реорганізувавши післяпродажне обслуговування, Volkswagen також хоче отримувати понад 250 мільйонів євро на рік. Усі ці заходи мають на меті заощадити понад 11 мільярдів доларів до 2026 року, з 4 мільярдів євро 4,4 мільярда доларів лише у 2024 році. План також передбачає вибіркові звільнення по всій компанії, щоб скоротити чисельність персоналу, якщо це буде визнано необхідним.

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Хоча такі кардинальні заходи допоможуть утримати компанію на плаву, немає жодних свідчень того, що VW поверне собі звання наймасштабнішого автовиробника. Ці скорочення, навпаки, швидше за все, призведуть до погіршення транспортних засобів, а також перешкодять розробці більш досконалих електричних моделей. Тож напевно, грандіозний план перетворити компанію на найбільшого виробника електромобілів у світі так і не буде виконано.