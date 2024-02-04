Тюнинг-ателье Manhart сделало из обычного BMW M2 G87 настоящего зверя, мощнее даже недавно обновленного M4. Купе получило уникальный обвес, несколько весомых изменений в силовой установке и новый цвет кузова.

Мощность авто существенно возросла: благодаря обновленной выхлопной системе из нержавеющей стали и установке новой коробки MHtronik удалось достичь 560 лошадиных сил и 650 Нм крутящего момента. Как сообщается, автомобиль имеет разгон до 100 км/ч всего за 3,7 секунды.

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Интересно, что больший и тяжелый M4, который только недавно получил рестайлинг, имеет мощность в 523 л.с. Что касается стандартного M2, то он имеет 459 л.с. от того же рядного шестицилиндрового двигателя с двойным турбонаддувом и объемом 3,0 литра.

Этот Manhart MH2 560 получил новые крепления к капоту, обновленную решетку радиатора, передний сплиттер, новые боковые пороги, спойлер "ducktail" на крышке багажника и агрессивный задний диффузор. Все компоненты были изготовлены из углеродного волокна.

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Он имеет черную краску с синими наклейками тюнинг-ателье, которые создают определенный контраст, а колеса 20-размера имеют серебристые диски. К тому же если вы посмотрите на переднее лобовое стекло, вы также увидите надпись Manhart, которое также видно на крышке багажника и спереди на капоте, где он заменил фирменный круглый логотип BMW.

А вот интерьер автомобиля остался без изменений. Единственной новинкой от Manhart в салоне стали фирменные коврики. Однако, представители Manhart заявили, что имеют в разработке определенные опциональные решения, чтобы улучшить салон вашего M2, просто в этом случае владелец решил сделать только внешние изменения.

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Интересно, что в Европе, цена за базовую версию BMW M2 начинается с 80 тысяч евро, однако можно уверенно сказать, что после такого тюнинга этот Manhart MH2 560 теперь вполне может стоить более 200 000 евро.