Обновления коснулось как стандартных BMW 4 серии, так и моделей M4 и Z4. Базовые модели получили новые гибридные установки и незначительные изменения во внешности, а модели M и Z все еще будут предлагаться с механической коробкой передач.

Как и 3-ю серию BMW обновило линейку 4-й серии в середине жизненного цикла. Обновление охватило различные аспекты: как внешность, так и техническую составляющую.

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Купе и кабриолет BMW 4-й серии 2025 года получили существенные изменения, включая новый дизайн решетки радиатора, обновленные лазерные фары и задние фонари, а также обновленную силовую установку, что означает, что гибрид станет стандартной опцией для вариантов 430i и M440i.

Четырёх и шести цилиндровые двигатели BMW теперь работают с 48-вольтовой гибридной системой. Она представляет собой установленный на коленчатом валу стартер-генератор, который развивает 11 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента.

BMW M440i

BMW сообщает о показателях в 255 лошадиных сил и 400 Нм у двигателя B48, тогда как шестицилиндровый B58 выдает 375 л.с. и 540 Нм. Как можно заметить, значительного прироста мощности после интеграции гибридной установки не произошло, однако можно ожидать снижения показателей расхода топлива.

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В Европе 4 серия предлагает также на выбор 2,0- и 3,0-литровые турбодизели. Менее мощный двигатель предлагает 190 л.с и 400 Нм, тогда как рядный шести цилиндровый двигатель обязан обеспечить 340 л.с и 700 Нм.

Обе модели 430i и M440i заднеприводные по умолчанию, и предлагаются со знаменитой автоматической коробкой передач ZF. Однако, покупатели могут заказать эти автомобили с системой полного привода xDrive.

Внутри 4-серия получила переработанный руль с многоугольным ободом, который является стандартным для 430i, а также многофункциональные кнопки с подсветкой и лепестки переключения передач. 4-серия также была обновлена до последней версии 8.5 ОС BMW iDrive с функциями климата, которыми теперь можно управлять с помощью изогнутого центрального сенсорного экрана или голосовой команды.

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Опция Live Cockpit Plus добавит расширенную систему просмотра видео с камеры, чтобы помочь водителю на сложных перекрестках. С точки зрения цены 4 серия стартует с 50 700 долларов США за базовую модель, и превышает 74 250 долларов США за M440i xDrive.

BMW M4 2025

BMW M4 2025 года выпуска оснащен твин-турбо шестеркой S58 и доступен в трех вариантах комплектации. Для базовой версии, которая является заднеприводной и сохраняет шестиступенчатую механическую коробку передач, BMW указывает мощность 480 л.с. и 550 Нм крутящего момента.

Следующие уровни комплектаций предлагаются только с автоматической коробкой передач и выдают 503 лошадиных силы в модели с задним приводом, и 523 с xDrive. Стоимость моделей M4 начинается с 80 тысяч долларов.

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Z4 M40i теперь доступен с шестиступенчатой коробкой передач за 70 945 долларов, что почти на 15 000 долларов дороже, чем механическая Toyota Supra. Говоря о Supra, сама коробка передач является общей для обоих автомобилей, но по словам BMW, каждая имеет различные настройки.

3,0-литровая рядная шестерка с турбонаддувом выдает те же 382 лошадиные силы, что и дорестайлинговый вариант, однако обновленный Z4 получил улучшенную настройку подвески: вспомогательные пружины спереди и сзади, а также усиленный стабилизатор поперечной устойчивости спереди.

Обновления программного обеспечения системы рулевого управления с переменным передаточным числом контроля тяги дифференциала M Sport и амортизаторов задней подвески, помогают улучшить производительность родстера по сравнению с автомобилем с автоматическим приводом.

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Все эти модели поступят в производство в марте, а представители компании BMW заверили, что получить первые модели покупатели смогут уже в начале лета.