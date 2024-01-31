Оновлення отримали як стандартні BMW 4 серії, так і моделі M4 та Z4. Базові моделі матимуть нові гібридні установки та незначні зміни в зовнішності, а моделі M та Z все ще пропонуватимуться з механічною коробкою передач.

Як і 3-тю серію, BMW оновило лінійку 4-ї серії в середині життєвого циклу. Оновлення охопило різні аспекти: як зовнішність, так і технічну складову.

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Купе та кабріолет BMW 4-ї серії 2025 року отримали суттєві зміни, включаючи новий дизайн решітки радіатора, оновлені лазерні фари та задні ліхтарі, а також оновлену силову установку, що означає, що гібрид стане стандартною опцією для варіантів 430i та M440i.

Чотири-, і шестициліндрові двигуни BMW тепер працюють з 48-вольтовою гібридною системою. Вона являє собою встановлений на колінчастому валу стартер-генератор, який розвиває 11 кінських сил і 200 Нм крутного моменту.

BMW M440i

BMW повідомляє про показники в 255 кінських сил й 400 Нм у двигуна B48, тоді як шестициліндровий B58 видає 375 к.с. 540 Нм. Як можна помітити, значного приросту потужності після інтеграції гібридної установки не відбулось, проте можна очікувати зниження показників витрати палива.

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У Європі 4 серія пропонує також на вибір 2,0- та 3,0-літрові турбодизелі. Менш потужний двигун пропонує 190 к.сі 400 Нм, тоді як рядний шестициліндровий двигун значною мірою зобов’язаний забезпечити 340 к.с й 700 Нм.

Обидві моделі 430і та M440i задньопривідні за замовчуванням й пропонуються зі славнозвісною автоматичною коробкою передач ZF. Проте, покупці можуть обладнати ці автомобілі системою повного приводу xDrive.

Усередині 4-серія отримала перероблене кермо з багатокутним ободом, який є стандартним для 430i, а також багатофункціональні кнопки з підсвічуванням і пелюстки перемикання передач. 4-серія також була оновлена до останньої версії 8.5 ОС BMW iDrive, з функціями клімату, якими тепер можна керувати за допомогою вигнутого центрального сенсорного екрана або голосової команди.

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Опція Live Cockpit Plus додасть розширену систему перегляду відео з камери, щоб допомогти водієві на складних перехрестях. З точки зору ціни, 4 серія стартує з 50 700 доларів США за базову модель та перевищує 74 250 доларів США за M440i xDrive.

BMW M4 2025

BMW M4 2025 року випуску оснащений твін-турбо шісткою S58 й доступний у трьох варіантах комплектації. Для базової версії, яка є задньопривідною та зберігає шестиступінчасту механічну коробку передач, що була перед рестайлінгом, BMW вказує потужність 480 к.с. і 550 Нм крутного моменту.

Наступні рівні комплектацій пропонуються лише з автоматичною коробкою передач, і видають 503 кінських сили у моделі з заднім приводом та 523 з xDrive. Вартість моделей M4 починається з 80 тисяч доларів.

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Z4 M40i тепер доступний із шестиступінчастою коробкою передач за 70 945 доларів, що майже на 15 000 доларів дорожче, ніж механічна Toyota Supra. Говорячи про Supra, сама коробка передач є спільною для обох автомобілів, але, за словами BMW, кожна має різні налаштування.

3,0-літрова рядна шістка з турбонаддувом видає ті самі 382 кінські сили, що й дорестайлінговий варіант, однак оновлений Z4 отримав покращене налаштування підвіски: допоміжні пружини спереду та ззаду, а також посилений стабілізатор поперечної стійкості спереду.

Оновлення програмного забезпечення системи рульового управління зі змінним передаточним числом, контролю тяги, диференціалу M Sport і амортизаторів задньої підвіски допомагають покращити продуктивність родстера порівняно з автомобілем з автоматичним приводом.

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Усі ці моделі надійдуть у виробництво у березні, а представники компанії BMW запевнили, що отримати перші моделі покупці зможуть вже на початку літа.