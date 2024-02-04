Тюнінг-ательє Manhart зробило зі звичайного BMW M2 G87 справжнього звіра, потужнішого навіть за нещодавно оновлений M4. Купе отримало унікальний обвіс, декілька вагомих змін в силовій установці та новий колір кузова.

Потужність авто суттєво зросла: завдяки оновленій вихлопній системі з нержавіючої сталі та встановлення нової коробки MHtronik вдалось досягти 560 кінських сил та 650 Нм крутного моменту. Як повідомляється, автомобіль має розгін до 100 км/год всього за 3,7 секунди.

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Цікаво, що більший та важчий M4, який тільки нещодавно отримав рестайлінг, має потужність в 523 к.с. Що стосується стандартного M2, то він має 459 к.с. від того ж рядного шестициліндрового двигуна з подвійним турбонаддувом і об’ємом 3,0 літра.

Цей Manhart MH2 560 отримав нові кріплення до капота, оновлену решітку радіатора, передній сплітер, нові бічні пороги, спойлер “ducktail” на кришці багажника та агресивний задній дифузор. Усі компоненти були виготовлені з вуглецевого волокна.

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Він має чорну фарбу з синіми наклейками тюнінг-ательє, які створюють певний контраст, а колеса 20-розміру мають сріблясті диски. До того ж якщо ви подивитеся на переднє лобове скло, ви також побачите напис Manhart, яке також видно на кришці багажника і спереду на капоті, де він замінив фірмовий круглий логотип BMW.

А от інтер’єр автомобіля залишився без змін. Єдиною новинкою від Manhart в салоні стали фірмові килимки. Проте, представники Manhart заявили, що мають в розробці певні опційні рішення, аби покращити салон вашого M2, просто у цьому випадку власник вирішив зробити лише зовнішні зміни.

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Цікаво, що в Європі, ціна за базову версію BMW M2 починається з 80 тисяч євро, однак можна впевнено сказати, що після такого тюнінгу цей Manhart MH2 560 тепер цілком може коштувати понад 200 000 євро.