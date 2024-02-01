Рідкісне купе від BMW, тираж якого становив лише 50 автомобілів, виставили на продаж за 1 249 000 євро. Автомобіль має пробіг всього у 25 км – ця BMW жодного разу не їздила дорогами загального користування.

Компанія Luxury Cars Hamburg виставила на продаж один із 50 автомобілів BMW 3.0 CSL. Німецький автовиробник ніколи не оголошував початкову вартість 3.0 CSL, але в колах колекціонерів ходили чутки, що купе коштує близько 750 000 євро.

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BMW 3.0 CLS з’явився у 2022 році у рамках святкування 50-річчя підрозділу М. Саме тому, компанія випустила його тиражем у 50 автомобілів. Новинка відсилає як до оригінального 3.0 CSL з 1970-х, так і концепт-кару 3.0 CSL Hommage 2015 року, поєднуючи найвідоміші риси обох автомобілів.

Всі 50 автомобілів були зібрані в одній і тій самій конфігурації. Кузов пофарбований у колір Alpine White зі спеціальною лівреєю M, як данина оригінальному 3.0 CSL 1970 року.

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Кожен зі спеціальних BMW 3.0 CLS має 6-ступінчасту механічну коробку передач та модернізований 3,0-літровий шестициліндровий двигун потужністю 560 кінських сил, розгін до 100 км/год займає менше ніж 4 секунди, а максимальна швидкість перевищує 300 км/год.

Забарвленням займалося підприємство BMW у Дінгольфінгу, а збірку виконували в окремій майстерні, створеній спеціально для випуску 3.0 CSL у Моостеннінгу.

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Салон BMW 3.0 CSL 2023, нагадує концепцію салону купе М4. В обробці використані алькантара та карбон, а на передній панелі встановлені цифровий щиток приладів та великий сенсорний дисплей.

Пробіг автомобіля складає всього 25 кілометрів - машина ніколи не їздила дорогами загального користування, а єдиний власник у документах підтверджує теорію про те, що 3.0 CSL був куплений лише як інвестиція, а не як автомобіль для повсякденного використання.