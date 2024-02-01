Редкое купе от BMW, тираж которого составлял всего 50 автомобилей, было выставлено на продажу за 1 249 000 евро. Автомобиль имеет пробег всего в 25 км – эта BMW ни разу не ездила по дорогам общего пользования.

Компания Luxury Cars Hamburg выставила на продажу один из 50 автомобилей BMW 3.0 CSL. Немецкий автопроизводитель никогда не объявлял первоначальную стоимость 3.0 CSL, но в кругах коллекционеров ходили слухи, что купе стоит около 750 000 евро.

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BMW 3.0 CLS появился в 2022 году в рамках празднования 50-летия подразделения М. Именно поэтому, компания выпустила его тиражом в 50 автомобилей. Новинка отсылает как к оригинальному 3.0 CSL с 1970-х, так и концепт-кару 3.0 CSL Hommage 2015 года, сочетая самые известные черты обоих автомобилей.

Все 50 автомобилей были собраны в одной и той же конфигурации. Кузов выкрашен в цвет Alpine White со специальной ливреей M, как дань оригинальному 3.0 CSL 1970 года.

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Каждый из специальных BMW 3.0 CLS имеет 6-ступенчатую механическую коробку передач и 3, 0-литровый шести цилиндровый двигатель мощностью 560 сил, разгон до 100 км/ч занимает менее 4 секунд., а максимальная скорость превышает 300 км/ч.

Окраской занималось предприятие BMW в Дингольфинге., а сборник выполняли в отдельной мастерской, создана специально для выпуска 3.0 CSL в Моостеннинге.

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Салон BMW 3.0 CSL 2023, напоминает концепцию салона купе М4. В обработке использованы алькантара и карбон., а на передней панели установлен цифровой щиток приборов и большой сенсорный дисплей.

Пробег автомобиля составляет всего 25 километров – машина никогда не ездила по дорогам общего пользования., а единственный владелец в документах подтверждает теорию о том, что 3.0 CSL был куплен только как инвестиция, а не как автомобиль для повседневного использования.