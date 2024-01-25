Morgan Aero SuperSports перевозили на эвакуаторе. Куда его везли и зачем пока неизвестно.

На дорогах столицы был замечен эвакуатор с неоретрокаром Morgan Aero SuperSports. Данная модель была выпущена ограниченным количеством 200 экземпляров на весь мир в 2009-м году. Уникальный британский авто посвятили 100-летию марки Morgan, которая по сей день производит машины по технологиям столетней давности.

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Все автомобили марки Morgan являются уникальными, как таковые. Но юбилейная модель Aero SuperSports считается особо ценной и отличается от других усиленным кузовом, двухсекционным складным верхом и заниженной на 40 мм подвеской. Двигатель - от BMW, мощностью 367 л.с., коробка передач - 6-ступенчатая механика или 5-ступенчатый автомат.

Отметим, в 2009 году SuperSports можно было заказать, заплатив залог в размере 25 тыс. фунтов стерлингов. Полная стоимость автомобиля – минимум 127 тысяч в британской валюте ("перекупы" просили чуть ли не вдвое больше). Правда, даже при наличии необходимой суммы надо было дождаться очереди, и доказать руководству бренда, почему именно вы достойны иметь этот эксклюзив.

Кстати, после 24 февраля в Украине началось настоящее "большое переселение" Морганов. Так, накануне Рождества аналогичный Morgan Aero SuperSports видели на Столичном шоссе. По информации ТопЖир, голубовато-серый Морган сменил владельца, но остался в Украине. Что касается данного экземпляра, замеченного вчера в Киеве, пока неизвестно, куда его везли. Возможно за границу. Но точно знаем, что продавали его за четверть миллиона долларов.

Напомним, несмотря на редкость и немалую стоимость, автомобили Морган в Украине в свое время считались неким "маст хэвом" среди политиков и чиновников высшего эшелона. В конце концов, так есть и сейчас.