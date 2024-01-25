Morgan Aero SuperSports перевозили на евакуаторі. Куди його вели і навіщо наразі невідомо.

На дорогах столиці було помічено евакуатор з неоретрокаром Morgan Aero SuperSports. Дана модель була випущена обмеженою кількістю 200 екземплярів на весь світ у 2009-му році. Унікальний британський авто присвятили 100-річчю марки Morgan, яка донині виробляє машини за технологіями сторічної давнини.

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Усі автомобілі марки Morgan є унікальними, як такі. Але ювілейна модель Aero SuperSports вважається особливо цінною і відрізняється від інших посиленим кузовом, двосекційним складаним верхом та заниженою на 40 мм підвіскою. Двигун — від BMW, потужністю 367 к.с., коробка передач — 6-ступенева механіка чи 5-ступеневий автомат.

Зазначимо, у 2009 році SuperSports можна було замовити, заплативши заставу в розмірі 25 тис. фунтів стерлінгів. Повна вартість автомобіля – щонайменше 127 тисяч у британській валюті («перекупи» просили ледь не вдвічі більше). Щоправда, навіть при наявності необхідної суми треба було дочекатися черги, та довести керівництву бренду, чому саме ви достойні мати цей ексклюзив.

До речі, після 24 лютого в Україні почалося справжнє «велике переселення» Морганів. Так, напередодні Різдва аналогічний Morgan Aero SuperSports бачили на Столичному шосе. За інформацією ТопЖир, блакитно-сірий Морган змінив власника, але залишився в Україні. Що стосується даного екземпляра, поміченого вчора у Києві, наразі невідомо, куди його везли. Можливо за кордон. Але точно знаємо, що продавали його за чверть мільйона доларів.

Нагадаємо, попри рідкісність і чималу вартість, автомобілі Морган в Україні свого часу вважались таким собі «маст хевом» серед політиків і чиновників вищого ешелону. Зрештою, так є і зараз.